Отсутствие графиков отключения света в течение длительного времени создало в обществе ложное впечатление, что энергосистему удалось восстановить. Однако, по словам эксперта, ситуация до сих пор напряженная, ведь дефицит электроэнергии остается. Почему вернулись отключения света и ухудшится ли ситуация летом? Выяснил Фокус.

В Украину на несколько дней вернулись графики отключения света. В Укрэнерго объяснили это последствиями российских обстрелов, а также сезонными факторами, которые традиционно весной влияют на энергосистему. В то же время эксперт отметил, что периоды без ограничений электроснабжения создали у населения иллюзию, будто ситуация полностью стабилизировалась.

Почему весной вернулись отключения света

В начале апреля в "Укрэнерго" сообщили о возвращении почасовых отключений. Причина неизменна — дефицит мощности после российских обстрелов, однако сейчас ситуация имеет свои сезонные особенности:

нестабильная погода после завершения отопительного сезона привела к тому, что украинцы массово начали включать обогреватели. Это резко увеличило нагрузку на сеть;

начались плановые ремонты на атомных станциях;

после завершения отопительного сезона теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) производят значительно меньше электроэнергии, ведь большинство из них не могут работать отдельно от системы теплоснабжения;

уменьшился объем импорта электроэнергии.

В апреле отключения света вернулись не только из-за последствий российских обстрелов, но и из-за сезонных особенностей Фото: Freepik

В "Укрэнерго" отметили, что весной солнечные электростанции начинают работать активнее и днем могут даже создавать профицит. Но вечером, когда потребление растет, а солнца уже нет, возникает тот самый дефицит и тогда приходится вводить ограничения.

"Иллюзия стабильности"

После отмены масштабных графиков отключения света у многих украинцев появилось ощущение, что ситуация в энергетике наконец стабилизировалась. Впрочем, реальность на самом деле иная, ведь дефицит в системе никуда не исчезает уже несколько лет подряд.

"Ситуация не была хорошей ни год назад, ни полгода назад, ни сейчас. На самом деле мы попадаем в определенную иллюзию стабильности: когда нет ограничений электроснабжения и есть свет, кажется, что все уже отремонтировано и работает как следует", — рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу.

По словам эксперта, отсутствие отключений вовсе не означает, что проблемы исчезли. Дефицит скрывается для бытовых потребителей за счет теплой погоды, сокращения потребления электроэнергии и применения ограничения для промышленности.

"Дефицит остается в любом случае", — добавил он.

Отключение света летом — ухудшат ли ситуацию ремонтные работы

Ремонтная кампания в украинской энергетике уже стартовала, но ее активная фаза началась лишь недавно. Как объяснил Юрий Корольчук, даже несмотря на теплый март работы не могли начать полноценно.

"Несмотря на то, что казалось, что в марте было тепло, на самом деле земля еще была замершей, некоторое оборудование еще невозможно было начать полноценно заменять. И нет некоторого оборудования", — отметил он.

В Украине началась ремонтная кампания на энергообъектах Фото: ДТЭК

Кроме того, часть необходимых комплектующих не была доставлена, о чем также говорил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Ремонтные работы будут влиять на ограничение электроэнергии. Точно в летний период и сейчас. Потому что приостанавливают работу ТЭС или подстанций", — рассказал Корольчук.

Речь идет как о точечных, так и о периодических ограничениях. Однако нынешние отключения света, как отметил эксперт, это уже не просто следствие ремонтов, а признак более глубокого дисбаланса, ведь невозможно покрыть дефицит.

По его словам, ситуацию усугубило похолодание после завершения отопительного сезона. Люди массово перешли на электрообогреватели, что добавило к потреблению около 2000 МВт. При этом базовый дефицит и так составлял 1000-1500 МВт, который ранее компенсировали за счет ограничений для промышленности.

Дополнительно система ежедневно теряет еще около 500 МВт из-за аварийных и ремонтных отключений, особенно в прифронтовых регионах.

Ситуацию осложняет и состояние тепловой генерации. Некоторые из них были повреждены в результате обстрелов и нуждаются в ремонте. При этом Юрий Корольчук скептически высказался относительно официальных заявлений о масштабах восстановления.

"Заявлялось, что удалось отремонтировать где-то 4500 МВт — это какая-то фантастика. Сегодня в энергосистеме реально максимум может работать до 5000 МВт, а фактически — около 2000 МВт… До лета никто ничего не успеет отремонтировать потенциально", — высказался эксперт.

Риски повторения лета 2024 года

Тревогу вызывает и график ремонтов на атомных электростанциях. По словам Корольчука, сейчас в ремонте уже находятся два блока, а к лету их количество может вырасти сразу до четырех. В таком случае в энергосистеме останется пять блоков, и это "очень плохо".

"Это будет относительно похожая ситуация, как летом 2024 года, когда ТЭС были повреждены и не работали, и одновременно блоки АЭС выводились в ремонт. Все это привело к тому, что возникал дефицит, и отключения были достаточно длительными", — напомнил Юрий Корольчук.

К тому же тогда фиксировалось стремительное потребление электроэнергии из-за аномальной жары.

Солнечная энергия и гидроэлектростанции — помогут ли стабилизировать ситуацию летом

Солнечные электростанции в Украине активно будут использоваться. Летом они могут частично помочь покрывать дефицит электроэнергии днем, когда есть солнце.

"Солнечная генерация есть и, скорее всего, будет активно использоваться уже третий год подряд. Летом она будет помогать уменьшать дефицит, но преимущественно днем. То есть в это время света может хватать. В то же время все будет зависеть от погоды и ситуации с безопасностью", — рассказал он.

Летом солнечные электростанции смогут уменьшать дефицит только днем Фото: ДТЭК

Важную роль ранее играли и гидроэлектростанции Укргидроэнерго. Они помогали закрывать пиковые нагрузки утром и вечером. Однако из-за повреждений и последствий обстрелов часть мощностей выбыла из работы.

"Поэтому это также проблема. И летом они этого не смогут сделать, потому что продолжаются ремонтные работы. Фактически — до осени все", — добавил Юрий Корольчук.

Поэтому, до лета, скорее всего, не успеют полностью восстановить поврежденные энергетические объекты. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к возможным отключениям света, ведь в жару потребление электроэнергии растет и это дополнительно нагружает систему.

Ранее Фокус сообщал, что Украина работает над созданием новой системы энергетической безопасности. Из-за значительных разрушений, нанесенных за годы полномасштабной войны, одной из главных задач стало строительство новых энергообъектов и усиление их защиты от ракетных и дроновых атак.