Відсутність графіків відключення світла протягом тривалого часу створила у суспільстві хибне враження, що енергосистему вдалося відновити. Проте, за словами експерта, ситуація досі напружена, адже дефіцит електроенергії залишається. Чому повернулися відключення світла й чи погіршиться ситуація влітку? З’ясував Фокус.

В Україну на кілька днів повернулися графіки відключення світла. В Укренерго пояснили це наслідками російських обстрілів, а також сезонними факторами, які традиційно навесні впливають на енергосистему. Водночас експерт зазначив, що періоди без обмежень електропостачання створили у населення ілюзію, ніби ситуація повністю стабілізувалася.

Чому навесні повернулися відключення світла

На початку квітня в "Укренерго" повідомили про повернення погодинних відключень. Причина незмінна — дефіцит потужності після російських обстрілів, однак нині ситуація має свої сезонні особливості:

нестабільна погода після завершення опалювального сезону призвела до того, що українці масово почали вмикати обігрівачі. Це різко збільшило навантаження на мережу;

розпочалися планові ремонти на атомних станціях;

після завершення опалювального сезону теплоелектроцентралі (ТЕЦ) виробляють значно менше електроенергії, адже більшість з них не можуть працювати окремо від системи теплопостачання;

зменшився обсяг імпорту електроенергії.

Відео дня

У квітні відключення світла повернулися не лише через наслідки російських обстрілів, а й через сезонні особливості Фото: Freepik

В "Укренерго" зазначили, що навесні сонячні електростанції починають працювати активніше і вдень можуть навіть створювати профіцит. Але ввечері, коли споживання зростає, а сонця вже немає, виникає той самий дефіцит і тоді доводиться вводити обмеження.

"Ілюзія стабільності"

Після скасування масштабних графіків відключення світла у багатьох українців з’явилося відчуття, що ситуація в енергетиці нарешті стабілізувалася. Втім, реальність насправді інакша, адже дефіцит в системі нікуди не зникає вже декілька років поспіль.

Важливо

Енергетика України в пастці: дефіцит, тарифи й ризик найважчої зими

"Ситуація не була хорошою ні рік тому, ні пів року тому, ні зараз. Насправді ми потрапляємо в певну ілюзію стабільності: коли немає обмежень електропостачання і є світло, здається, що все вже відремонтовано і працює як слід", — розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу.

За словами експерта, відсутність відключень зовсім не означає, що проблеми зникли. Дефіцит приховується для побутових споживачів за рахунок теплої погоди, скорочення споживання електроенергії та застосування обмеження для промисловості.

"Дефіцит залишається в будь-якому випадку", — додав він.

У періоди, коли не застосовуються графіки відключення світла, система тримається не за рахунок повного відновлення, а завдяки тому, що промисловість працює з обмеженнями та зменшується споживання електроенергії

Відключення світла влітку — чи погіршать ситуацію ремонтні роботи

Ремонтна кампанія в українській енергетиці вже стартувала, але її активна фаза почалася лише нещодавно. Як пояснив Юрій Корольчук, навіть попри теплий березень роботи не могли розпочати повноцінно.

"Попри те, що здавалося, що в березні було тепло, насправді земля ще була промерзла, деяке обладнання ще неможливо було почати повноцінно замінювати. І немає деякого обладнання", — зазначив він.

В Україні розпочалась ремонтна кампанія на енергооб'єктах Фото: ДТЕК

Крім того, частину необхідних комплектуючих не було доставлено, про що також казав міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Ремонтні роботи будуть впливати на обмеження електроенергії. Точно в літній період і зараз. Тому що призупиняють роботу ТЕС чи підстанцій", — розповів Корольчук.

Йдеться як про точкові, так і про періодичні обмеження. Однак нинішні відключення світла, як зауважив експерт, це вже не просто наслідок ремонтів, а ознака глибшого дисбалансу, адже неможливо покрити дефіцит.

За його словами, ситуацію погіршило похолодання після завершення опалювального сезону. Люди масово перейшли на електрообігрівачі, що додало до споживання близько 2000 МВт. При цьому базовий дефіцит і так становив 1000–1500 МВт, який раніше компенсували за рахунок обмежень для промисловості.

Додатково система щодня втрачає ще близько 500 МВт через аварійні та ремонтні відключення, особливо у прифронтових регіонах.

Ситуацію ускладнює і стан теплової генерації. Деякі з них були пошкоджені внаслідок обстрілів і потребують ремонту. При цьому Юрій Корольчук скептично висловився щодо офіційних заяв про масштаби відновлення.

"Заявлялося, що вдалося відремонтувати десь 4500 МВт — це якась фантастика. Реально сьогодні в енергосистемі максимум може працювати до 5000 МВт, а фактично — близько 2000 МВт… до літа ніхто нічого не встигне відремонтувати потенційно", — висловився експерт.

Окремою проблемою залишаються пошкоджені підстанції "Укренерго". Навіть якщо електроенергію вдається виробити, через пошкодження мереж її не завжди можна передати споживачам

Ризики повторення літа 2024 року

Тривогу викликає й графік ремонтів на атомних електростанціях. За словами Корольчука, зараз у ремонті вже перебувають два блоки, а до літа їхня кількість може зрости відразу до чотирьох. У такому разі в енергосистемі залишиться п’ять блоків, і це "дуже погано".

Важливо

На українських АЕС почали ремонти енергоблоків: є ризик дефіциту світла

"Це буде відносно схожа ситуація, як влітку 2024 року, коли ТЕС фактично були пошкоджені та не працювали, і водночас блоки АЕС виводилися в ремонт. Усе це призвело до того, що виникав дефіцит, і відключення були досить тривалими", — нагадав Юрій Корольчук.

До того ж тоді фіксувалося стрімке споживання електроенергії через аномальну спеку.

Сонячна енергія і гідроелектростанції — чи допоможуть стабілізувати ситуацію влітку

Сонячні електростанції в Україні активно будуть використовуватися. Влітку вони можуть частково допомогти покривати дефіцит електроенергії вдень, коли є сонце.

"Сонячна генерація є і, швидше за все, активно використовуватиметься вже третій рік поспіль. Влітку вона допомагатиме зменшувати дефіцит, але переважно вдень. Тобто в цей час світла може вистачати. Водночас усе залежатиме від погоди та безпекової ситуації", — розповів він.

Влітку сонячні електростанції зможуть зменшувати дефіцит лише вдень Фото: ДТЭК

Важливу роль раніше відігравали й гідроелектростанції Укргідроенерго. Вони допомагали закривати пікові навантаження зранку та ввечері. Однак через пошкодження та наслідки обстрілів частина потужностей вибула з роботи.

"Тому це також проблема. І влітку вони цього не зможуть зробити, бо тривають ремонтні роботи. Фактично — до осені все", — додав Юрій Корольчук.

Тож, до літа, швидше за все, не встигнуть повністю відновити пошкоджені енергетичні об’єкти. Тому українцям варто бути готовими до можливих відключень світла, адже в спеку споживання електроенергії зростає і це додатково навантажує систему.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна працює над створенням нової системи енергетичної безпеки. Через значні руйнування, завдані за роки повномасштабної війни, одним із головних завдань стало будівництво нових енергооб’єктів і посилення їхнього захисту від ракетних і дронових атак.