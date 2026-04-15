В Украине изменили правила для ВПЛ, а также обновили выплаты по уходу и анонсировали новое повышение зарплат для учителей. Часть изменений уже действует, но для некоторых важно успеть подать документы до 1 мая, чтобы не потерять деньги.

В 2026 году у украинцев появилась возможность получать более высокие выплаты. Фокус рассказывает об изменениях, которые могут повлиять на уровень доходов населения.

Новые правила для ВПЛ: что нужно сделать до 1 мая

В Украине обновили правила предоставления государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Согласно постановлению Кабмина от 18 марта 2026 года № 390, увеличена продолжительность получения выплат до 2,5 лет.

Отдельно были возвращены выплаты для семей с детьми. Теперь деньги на детей начисляют независимо от доходов родителей, но семья должна соответствовать критериям по имущественному положению, фактическому месту ее проживания и обучения детей.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что, если подать заявление до 1 мая 2026 года, выплату назначат с 1 февраля. Если же обращение будет позже, средства начнут начислять только с месяца подачи документов.

Если подать заявление на получение помощи до 1 мая 2026 года, выплату назначат с 1 февраля. Если же обращение будет позже, средства начнут начислять только с месяца подачи документов

Также помощь для ВПЛ теперь назначают независимо от трудоустройства или регистрации в центре занятости тем членам семьи, которые не работают из-за ухода за малышом до одного года или за ребенком, который нуждается в постоянном присмотре по медицинскому заключению, но не дольше, чем до достижения им 6 лет.

Обратите внимание, что выплаты возобновят тем, кому ранее отказали в помощи из-за высоких доходов. Документы можно подать повторно, ведь вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц — в 2026 году он составляет 10 380 грн. Из-за этого изменился и допустимый уровень дохода для получения выплат.

Подать заявление на помощь ВПЛ можно в Пенсионный фонд несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП или местные власти;

по почте;

онлайн через веб-портал ПФУ.

Однако, воспользоваться онлайн услугами могут переселенцы, которые выехали с оккупированных территорий после февраля 2022 года. Другие ВПЛ должны обращаться оффлайн.

Социальная помощь на уход — как изменились выплаты в 2026 году

В 2026 году в Украине выросли выплаты для тех, кто предоставляет социальные услуги по уходу, поскольку произошло повышение минимальной зарплаты. В результате суммы ежемесячного пособия теперь колеблются от примерно 720 грн до почти 9 000 грн.

Из-за повышения минимальной зарплаты выросли ежемесячные выплаты за социальный уход на дому и натуральную помощь людям, которые пострадали на производстве или имеют профессиональные заболевания и нуждаются в постоянном уходе, медицинской помощи, питании или средствах ухода

В Пенсионном фонде сообщили, что самые большие выплаты предусмотрены для людей, которые обеспечивают специальный медицинский уход — 8 647 грн в месяц. Если речь идет о постоянном постороннем уходе, сумма составляет 4 323,50 грн, а за бытовое обслуживание — 2 161,75 грн.

В то же время размеры выплат за натуральную помощь составляют:

за специальный медицинский уход вместе с обеспечением лекарствами или медизделиями — 4 323,50 грн;

за постоянный посторонний уход с обеспечением лекарствами или медизделиями — 2 161,75 грн;

за бытовое обслуживание и обеспечение медицинскими средствами — 1 441,17 грн.

Суммы за социальную помощь по уходу выросли в 2026 году Фото: pexels.com

Как отметили в ПФУ, если человеку не нужен постоянный уход, но ему нужны лекарства и медицинские средства, он будет получать компенсацию примерно 864,70 грн в месяц на средства гигиены и ухода. Если же человеку не нужны и лекарства, тогда сумма уменьшается до 720,58 грн.

Отдельно предусмотрены выплаты:

на питание — 720,58 грн в месяц;

на одежду, обувь и другие необходимые вещи — 864,70 грн в месяц.

Учителям повысят зарплаты в 2026 году

В 2026 году повышение зарплат для педагогов не ограничится одним этапом. После роста на 30% с 1 января планируется еще один пересмотр: с 1 сентября доходы должны вырасти еще примерно на 20%. Соответствующий механизм Министерство образования и науки представило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Учителям с 1 сентября 2026 года планируют повысить заработную плату на 25%

Кроме того, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил о наработке новой системы начисления зарплат, которую планируют ввести с 2027 года. Механизм должен увеличить долю гарантированных выплат и предотвратить ситуации, когда повышение окладов "съедается" из-за уменьшения местными общинами надбавок, финансируемых из их бюджетов.

В МОН сообщили, что речь идет о таких изменениях:

включить надбавку за престижность профессии прямо в должностной оклад;

доплаты за неблагоприятные условия труда интегрировать в должностной оклад. Речь идет о 2 000 грн для всех педагогов и 4 000 грн для педагогов в прифронтовых и приграничных общинах, которые работают в очном формате (базовые 2 000 грн будут включены в должностный оклад в качестве гарантированной части зарплаты для всех педагогов. При этом для учителей, работающих в прифронтовых и приграничных населенных пунктах, сохранят доплату в размере 2 000 грн сверх оклада);

вывод педагогов из Единой тарифной сетки (ЕТС).

В Министерстве отметили, что вывод педагогов из Единой тарифной сетки позволит повысить именно должностные оклады и привязать их к минимальной зарплате. Кроме того, это позволит создать отдельную, более гибкую систему оплаты труда для педагогов и повышать зарплаты в пределах возможностей бюджета.

Окончательный вариант механизма будет обсуждаться с профсоюзами, общинами и профильным комитетом. После доработки механизм вынесут на финальное согласование.

Ранее Фокус писал, что в Украине запустили новую программу социальной поддержки. Уже с апреля украинцы начали получать выплату в размере 1 500 грн.