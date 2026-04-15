В Україні змінили правила для ВПО, а також оновили виплати за догляд і анонсували нове підвищення зарплат для вчителів. Частина змін уже діє, але для деяких важливо встигнути подати документи до 1 травня, щоб не втратити гроші.

У 2026 році в українців з'явилася можливість отримувати вищі виплати.

Нові правила для ВПО: що потрібно зробити до 1 травня

В Україні оновили правила надання державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Згідно з постановою Кабміну від 18 березня 2026 року № 390, збільшено тривалість отримання виплат до 2,5 років.

Важливо

Окремо були повернуті виплати для сімей із дітьми. Тепер гроші на дітей нараховують незалежно від доходів батьків, але родина має відповідати критеріям за майновим станом, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

У Пенсійному фонді України повідомили, що, якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, виплату призначать з 1 лютого. Якщо ж звернення буде пізніше, кошти почнуть нараховувати лише з місяця подання документів.

Відео дня

Також допомогу для ВПО тепер призначають незалежно від працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості тим членам сім’ї, які не працюють через догляд за малюком до одного року або за дитиною, яка потребує постійного нагляду за медичним висновком, але не довше, ніж до досягнення нею 6 років.

Зверніть увагу, що виплати поновлять тим, кому раніше відмовили у допомозі через високі доходи. Документи можна подати повторно, адже зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — у 2026 році він становить 10 380 грн. Через це змінився й допустимий рівень доходу для отримання виплат.

Подати заяву на допомогу ВПО можна до Пенсійного фонду кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП чи місцеву владу;

поштою;

онлайн через вебпортал ПФУ.

Проте, скористатися онлайн послугами можуть переселенці, які виїхали з окупованих територій після лютого 2022 року. Інші ВПО мають звертатися офлайн.

Соціальна допомога на догляд — як змінилися виплати у 2026 році

У 2026 році в Україні зросли виплати для тих, хто надає соціальні послуги з догляду, оскільки відбулося підвищення мінімальної зарплати. У результаті суми щомісячної допомоги тепер коливаються від приблизно 720 грн до майже 9 000 грн.

Через підвищення мінімальної зарплати зросли щомісячні виплати за соціальний догляд вдома та натуральну допомогу людям, які постраждали на виробництві або мають професійні захворювання і потребують постійного догляду, медичної допомоги, харчування чи засобів догляду

У Пенсійному фонді повідомили, що найбільші виплати передбачені для людей, які забезпечують спеціальний медичний догляд — 8 647 грн на місяць. Якщо йдеться про постійний сторонній догляд, сума становить 4 323,50 грн, а за побутове обслуговування — 2 161,75 грн.

Водночас розміри виплат за натуральну допомогу становлять:

за спеціальний медичний догляд разом із забезпеченням ліками або медвиробами — 4 323,50 грн;

за постійний сторонній догляд із забезпеченням ліками або медвиробами — 2 161,75 грн;

за побутове обслуговування та забезпечення медичними засобами — 1 441,17 грн.

Суми за соціальну допомогу на догляд зросли у 2026 році Фото: pexels.com

Як зазначили у ПФУ, якщо людині не потрібен постійний догляд, але їй потрібні ліки та медичні засоби, вона отримуватиме компенсацію приблизно 864,70 грн на місяць на засоби гігієни та догляду. Якщо ж людині не потрібні й ліки, тоді сума зменшується до 720,58 грн.

Окремо передбачені виплати:

на харчування — 720,58 грн на місяць;

на одяг, взуття та інші необхідні речі — 864,70 грн на місяць.

Вчителям підвищать зарплати у 2026 році

У 2026 році підвищення зарплат для освітян не обмежиться одним етапом. Після зростання на 30% із 1 січня планується ще один перегляд: з 1 вересня доходи мають зрости ще приблизно на 20%. Відповідний механізм Міністерство освіти і науки представило Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Вчителям з 1 вересня 2026 року планують підвищити заробітну плату на 25%

Крім того, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про напрацювання нової системи нарахування зарплат, яку планують запровадити з 2027 року. Механізм має збільшити частку гарантованих виплат та запобігти ситуаціям, коли підвищення окладів "з’їдається" через зменшення місцевими громадами надбавок, що фінансуються з їхніх бюджетів.

У МОН повідомили, що йдеться про такі зміни:

включити надбавку за престижність професії прямо в посадовий оклад;

доплати за несприятливі умови праці інтегрувати в посадовий оклад. Йдеться про 2 000 грн для всіх педагогів та 4 000 грн для освітян в прифронтових і прикордонних громад, які працюють в очному форматі (базові 2 000 грн включать до посадового окладу як гарантовану частину зарплати для всіх освітян. Водночас для вчителів, які працюють у прифронтових і прикордонних громадах, залишать доплату у розмірі 2 000 грн понад оклад);

виведення педагогів із Єдиної тарифної сітки (ЄТС).

Важливо

У Міністерстві зазначили, що виведення педагогів із Єдиної тарифної сітки дасть змогу підвищити саме посадові оклади та прив’язати їх до мінімальної зарплати. Крім того, це дозволить створити окрему, більш гнучку систему оплати праці для освітян і підвищувати зарплати в межах можливостей бюджету.

Остаточний варіант механізму буде обговорюватися з профспілками, громадами та профільним комітетом. Після доопрацювання механізм винесуть на фінальне погодження.

