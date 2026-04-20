Атаки РФ оставили без света часть Украины: какие области пострадали

По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксированы новые обесточивания в ряде областей из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Часть потребителей осталась без электроснабжения сразу в нескольких регионах, где энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Речь идет о части потребителей в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщают Минэнерго и Укрэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно Сегодня применение ограничений не прогнозируется", — отметили в Минэнерго.

В Укрэнерго указали, что потребление электроэнергии в Украине растет. 20 апреля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,7% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина изменений в потреблении электроэнергии — похолодание в большинстве регионов Украины. Это связано с похолоданием в большинстве регионов, а также с облачной погодой на западе, в части центральных и северных областей, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций и повышает нагрузку на общую сеть.

"Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", — отметили в Минэнерго.

Напомним, что энергетик Александр Харченко прогнозирует длительные отключения электроэнергии в Украине минимум на несколько лет. По его словам, даже при оптимистическом сценарии полное восстановление может занять до десяти лет, а самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Одессе и прифронтовых регионах.

Ранее мы также информировали, что в Берлине второй раз с начала 2026 года произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались по меньшей мере 1314 домохозяйств в районах Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шенеберг, а перебои продолжались около двух часов.