Атаки РФ залишили без світла частину України: які області постраждали

Станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовані нові знеструмлення в низці областей через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Частина споживачів залишилася без електропостачання одразу в кількох регіонах, де енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Йдеться про частину споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомляють Міненерго та Укренерго.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", — зазначили в Міненерго.

В Укренерго вказали, що споживання електроенергії в Україні зростає. 20 квітня станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був на 3,7% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін у споживанні електроенергії — похолодання у більшості регіонів України. Це пов’язано з похолоданням у більшості регіонів, а також із хмарною погодою на заході, у частині центральних і північних областей, що знижує ефективність побутових сонячних електростанцій і підвищує навантаження на загальну мережу.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, що енергетик Олександр Харченко прогнозує тривалі відключення електроенергії в Україні щонайменше на кілька років. За його словами, навіть за оптимістичного сценарію повне відновлення може зайняти до десяти років, а найскладніша ситуація зараз у Києві, Одесі та прифронтових регіонах.

