Правительство планирует потратить почти 638 млн грн на телемарафон "Єдині новини", — Железняк

Правительство Украины планирует направить около 638 млн грн на финансирование общенационального телемарафона "Єдині новини". В частности, эти средства предусмотрены на производство и круглосуточное распространение информационного контента в рамках проекта.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, а также обнародовал соответствующие правительственные документы. По его словам, решение о финансировании принимается правительством после возвращения из Вашингтона, и, по его мнению, демонстрирует подход к расходованию средств налогоплательщиков.

В своей заметке депутат отметил, что Кабинет Министров планирует согласовать выделение 638 млн грн на продолжение работы единого телемарафона "Єдині новини". Он иронично прокомментировал ситуацию, вспомнив о заявленной приверженности к реформам и эффективному использованию государственных средств.

Відео дня

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, чтобы показать нашу приверженность реформам и уважение к средствам налогоплательщиков….Схвалит выделение 638 млн грн на единый марафон! P.S. 90 млрд евро сами себя не прогуляют", — говорится в его сообщении.

В документе, который обнародовал Железняк, речь идет о предоставлении согласия государственному предприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на заключение крупной сделки. Речь идет о закупке услуг по производству информационных программ в прямом эфире, создание контента и его непрерывного круглосуточного распространения в рамках телемарафона "Єдині новини".

Распоряжение о деятельности государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины"

Общая стоимость договоров определена на уровне 637 964 266,74 грн с учетом НДС. В документе также указано, что эта сумма превышает 10% стоимости активов предприятия по данным последней годовой финансовой отчетности.

Стоит заметить, что как уточнило издание "Новини.LIVE", в бюджете на 2025 год на телемарафон было заложено 738 млн грн, а в 2024 году — 593,6 млн грн.

Напомним, что телемарафон "Единые новости" дополнительно получил 109 млн грн на производство контента до конца 2025 года. Речь идет о новых договорах на создание и трансляцию информационных программ в рамках проекта. После этого общий объем расходов на телемарафон в 2025 году вырос до 847 млн грн.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснял, что телемарафон "Єдині новини", который работает с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, остается эффективным инструментом информационной политики государства. По его словам, проект позволяет обеспечивать население согласованной информацией и уменьшать уровень информационной конфликтности, характерной для социальных сетей.