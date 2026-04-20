Уряд планує витратити майже 638 млн грн на телемарафон "Єдині новини", — Железняк (фото)

Уряд України планує спрямувати близько 638 млн грн на фінансування загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини". Зокрема, ці кошти передбачені на виробництво та цілодобове поширення інформаційного контенту в межах проєкту.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, а також оприлюднив відповідні урядові документи. За його словами, рішення про фінансування ухвалюється урядом після повернення з Вашингтона, і, на його думку, демонструє підхід до витрачання коштів платників податків.

У своєму дописі депутат зазначив, що Кабінет Міністрів планує погодити виділення 638 млн грн на продовження роботи єдиного телемарафону "Єдині новини". Він іронічно прокоментував ситуацію, згадавши про заявлену прихильність до реформ та ефективного використання державних коштів.

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків….Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють", — йдеться в його дописі.

У документі, який оприлюднив Железняк, ідеться про надання згоди державному підприємству "Мультимедійна платформа іномовлення України" на укладення значного правочину. Йдеться про закупівлю послуг із виробництва інформаційних програм у прямому ефірі, створення контенту та його безперервного цілодобового поширення в межах телемарафону "Єдині новини".

Розпорядження щодо діяльності державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України"

Загальна вартість договорів визначена на рівні 637 964 266,74 грн з урахуванням ПДВ. У документі також зазначено, що ця сума перевищує 10% вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

Варто зауважити, що як уточнило видання "Новини.LIVE", у бюджеті на 2025 рік на телемарафон було закладено 738 млн грн, а у 2024 році — 593,6 млн грн.

Нагадаємо, що телемарафон "Єдині новини" додатково отримав 109 млн грн на виробництво контенту до кінця 2025 року. Йдеться про нові договори на створення та трансляцію інформаційних програм у межах проєкту. Після цього загальний обсяг витрат на телемарафон у 2025 році зріс до 847 млн грн.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, що телемарафон "Єдині новини", який працює з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, залишається ефективним інструментом інформаційної політики держави. За його словами, проєкт дозволяє забезпечувати населення узгодженою інформацією та зменшувати рівень інформаційної конфліктності, характерної для соціальних мереж.