Украина возобновит транспортировку нефти через "Дружбу": Reuters назвало точную дату и время

Украина возобновит транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" уже в среду, 22 апреля, во второй половине дня.

Венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Начало транспортировки нефти запланировано на завтра в обеденное время", — отметил источник.

Собеседник издания подчеркнул, что компания MOL подала первую заявку на транзит.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией", — подчеркнул источник Reuters.

Журналисты также отметили, что возобновление транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба" нужно Киеву, поскольку Украина стремится получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина отремонтировала участок "Дружбы", поэтому поставки нефти из РФ могут возобновить.

Перед этим лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал Зеленского сдержать обещание и открыть нефтепровод "Дружба".