Україна відновить транспортування нафти через "Дружбу": Reuters назвало точну дату та час

Україна відновить транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" вже у середу, 22 квітня, в другій половині дня.

Угорська нафтова компанія MOL подала першу заявку на транзит, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Початок транспортування нафти заплановано на завтра в обідню пору", — зазначило джерело.

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною", — наголосило джерело Reuters.

Журналісти також зазначили, що відновлення транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" потрібне Києву, оскільки Україна прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала ділянку "Дружби", тому постачання нафти з РФ можуть відновити.

Перед цим лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського дотриматися обіцянки та відкрити нафтопровід "Дружба".