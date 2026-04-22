Госстат хочет ликвидировать ЕГРПОУ и уже направил на согласование соответствующий проект постановления, но, по словам экспертов, для большинства бизнеса эта реформа, вероятно, не будет означать резких изменений.

В Украине готовятся ликвидировать ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины). Государственная служба статистики направила на согласование проект постановления об отмене правительственного документа, на основе которого реестр существовал с 1996 года. Адвокат объяснила Фокусу, что именно стоит за инициативой и придется ли переоформлять документы.

Госстат инициировал ликвидацию ЕГРПОУ

ЕГРПОУ был создан согласно правительственному постановлению №118 от 22 января 1996 года. Поэтому после утраты им силы реестр прекратит существование.

Такие изменения связаны с тем, что после появления Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, который ведет Минюст, часть функций Госстата начала дублироваться. Чтобы избавиться от этого и привести систему в соответствие с законом Украины "О публичных электронных реестрах", и была создана эта инициатива.

Окончательной даты прекращения работы ЕГРПОУ пока нет

В проекте постановления четко прописан механизм перехода. После отмены старого постановления реестровую информацию должны упорядочить и документы передадут в Госархив, а Госстат должен будет отдельно сообщить о прекращении работы реестра.

"Госстат действительно инициирует переход на новую систему — Статистический реестр предприятий. По сути на сегодня то, что называют "ликвидацией ЕГРПОУ", на самом деле является разграничением полномочий", — сообщила адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова в комментарии Фокусу.

По ее словам, Госстат работает над созданием реестра для анализа экономики, куда бизнес будет отчитываться, тогда как Минюст сохранит за собой ЕГР как ключевую базу для регистрации и идентификации юридических лиц.

"Для обычного предпринимателя это, скорее всего, пройдет незаметно", — добавила она.

Будет ли замена кода ЕГРПОУ после ликвидации реестра

При внесении в государственный реестр юридическим лицам и обособленным подразделениям присваивается уникальный восьмизначный номер. Именно он используется в налоговой, банковской системе и в договорной работе бизнеса. Но, что будет с кодом ЕГРПОУ, если реестр прекратит существование?

Адвокат Дина Дрыжакова считает, что, скорее всего, никакой замены не будет.

"По плану реформы, код ЕГРПОУ перестает быть "статистическим" инструментом и окончательно закрепляется как идентификационный номер в Едином государственном реестре (ЕГР), которым занимается Минюст. По сути Госстат хочет избавиться от функций администрирования реестра, которые не касаются чистой статистики", — объяснила эксперт.

В то же время она отметила, что сейчас нет необходимости идти и получать новые документы. Поскольку основной восьмизначный идентификатор юридического лица, на котором завязана работа налоговой и банковской систем, сохранится.

Ликвидация ЕГРПОУ — повлияет ли это на силу документов

Бизнесу, по словам адвоката Дины Дрыжаковой, не стоит волноваться об утрате силы документов, где зафиксирована ссылка именно на код по ЕГРПОУ.

"Если код останется неизменным и в дальнейшем используется как идентификатор в ЕГР, то договоры и уставы будут действовать. Даже если название реестра в законах изменится, например, вместо "код ЕГРПОУ" будет употребляться формулировка "идентификационный код юридического лица", автоматической необходимости переписывать все документы не возникнет", — добавила она.

Ликвидация ЕГРПОУ не повлияет на действительность документов

Такой же подход, как объяснила эксперт, должен применяться и к лицензиям. К тому же в таких случаях государство обычно предусматривает переходные нормы, чтобы бизнес не оказался в ситуации, когда действующие документы вдруг надо срочно заменять.

"Массового принудительного переоформления документов "на вчера" не должно быть. Это был бы административный коллапс, на который власть вряд ли пойдет, тем более в условиях современного времени", — отметила Дина Дрыжакова.

Что будет с данными о трудовом стаже

После ликвидации ЕГРПОУ не будет проблем с подтверждением стажа. Поскольку данные о трудовой деятельности давно хранятся в системах Пенсионного фонда, в частности в Реестре застрахованных лиц.

"При любой ликвидации или реорганизации государственных реестров создается правопреемство данных. Информация из "исторического" ЕГРПОУ просто мигрирует в новую базу данных.

Если предприятие было ликвидировано десятки лет назад, подтверждение стажа и в дальнейшем будет происходить через государственные архивы, где хранятся бумажные приказы и расчетные ведомости. Реформа Госстата эти архивы не уничтожает", — объяснила Дина Дрыжакова.

