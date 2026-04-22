Держстат хоче ліквідувати ЄДРПОУ і вже направив на погодження відповідний проєкт постанови, але, за словами експертів, для більшості бізнесу ця реформа, ймовірно, не означатиме різких змін.

В Україні готуються ліквідувати ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України). Державна служба статистики направила на погодження проєкт постанови про скасування урядового документа, на основі якого реєстр існував від 1996 року. Адвокатка пояснила Фокусу, що саме стоїть за ініціативою та чи доведеться переоформлювати документи.

Держстат ініціював ліквідацію ЄДРПОУ

ЄДРПОУ був створений згідно із урядовою постановою №118 від 22 січня 1996 року. Тож після втрати нею чинності реєстр припинить існування.

Такі зміни пов’язані з тим, що після появи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, який веде Мін’юст, частина функцій Держстату почала дублюватися. Щоби позбутися цього й привести систему у відповідність до закону України “Про публічні електронні реєстри”, і була створена ця ініціатива.

Остаточної дати припинення роботи ЄДРПОУ поки немає

У проєкті постанови чітко прописаний механізм переходу. Після скасування старої постанови реєстрову інформацію мають упорядкувати й документи мають передати до Держархіву, а Держстат повинен буде окремо повідомити про припинення роботи реєстру.

“Держстат дійсно ініціює перехід на нову систему — Статистичний реєстр підприємств. По суті на сьогодні те, що називають “ліквідацією ЄДРПОУ”, насправді є розмежуванням повноважень”, — повідомила адвокатка, керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова у коментарі Фокусу.

За її словами, Держстат працює над створенням реєстру для аналізу економіки, куди бізнес звітуватиме, тоді як Мін’юст збереже за собою ЄДР як ключову базу для реєстрації та ідентифікації юридичних осіб.

“Для звичайного підприємця це, скоріше за все, пройде непомітно”, — додала вона.

"Для звичайного підприємця це, скоріше за все, пройде непомітно"

Чи буде заміна коду ЄДРПОУ після ліквідації реєстру

Під час внесення до державного реєстру юридичним особам та відокремленим підрозділам присвоюється унікальний восьмизначний номер. Саме він використовується в податковій, банківській системі та в договірній роботі бізнесу. Та що буде з кодом ЄДРПОУ, якщо реєстр припинить існування?

Адвокатка Діна Дрижакова вважає, що, найімовірніше, жодної заміни не буде.

“За планом реформи, код ЄДРПОУ перестає бути “статистичним” інструментом і остаточно закріплюється як ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі (ЄДР), яким опікується Мін’юст. По суті Держстат хоче позбутися функцій адміністрування реєстру, які не стосуються чистої статистики”, — пояснила експертка.

Водночас вона зауважила, що наразі немає потреби йти та отримувати нові документи. Оскільки основний восьмизначний ідентифікатор юридичної особи, на якому зав’язана робота податкової та банківської систем, збережеться.

Ліквідація ЄДРПОУ — чи вплине це на чинність документів

Бізнесу, за словами адвокатки Діни Дрижакової, не варто хвилюватися щодо втрати чинності документів, де зафіксовано посилання саме на код за ЄДРПОУ.

“Якщо код залишиться незмінним і надалі використовується як ідентифікатор у ЄДР, то договори та статути будуть чинними. Навіть якщо назва реєстру в законах зміниться, наприклад, замість “код ЄДРПОУ” вживатиметься формулювання “ідентифікаційний код юридичної особи”, автоматичної потреби переписувати всі документи не виникне”, — додала вона.

Ліквідація ЄДРПОУ не вплине на чинність документів Фото: Freepik

Такий самий підхід, як пояснила експертка, має застосовуватися і до ліцензій. До того ж у таких випадках держава зазвичай передбачає перехідні норми, щоб бізнес не опинився в ситуації, коли чинні документи раптом треба терміново замінювати.

“Масового примусового переоформлення документів «на вчора» не має бути. Це був би адміністративний колапс, на який влада навряд чи піде, тим більше в умовах сучасного часу”, — зауважила Діна Дрижакова.

Що буде з даними про трудовий стаж

Після ліквідації ЄДРПОУ не буде проблем з підтвердженням стажу. Оскільки дані про трудову діяльність давно зберігаються у системах Пенсійного фонду, зокрема в Реєстрі застрахованих осіб.

“При будь-якій ліквідації чи реорганізації державних реєстрів створюється правонаступництво даних. Інформація з “історичного” ЄДРПОУ просто мігрує до нової бази даних.

Якщо підприємство було ліквідоване десятки років тому, підтвердження стажу й надалі відбуватиметься через державні архіви, де зберігаються паперові накази та розрахункові відомості. Реформа Держстату ці архіви не знищує”, — пояснила Діна Дрижакова.

