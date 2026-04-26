Куда пойдут 90 млрд евро от Европы: Зеленский озвучил приоритеты

Часть европейской помощи Украина направит на производство дронов и защиту энергетической инфраструктуры. Использование кредитных средств, как отметил глава государства, было обсуждено во время неформальных встреч с европейскими лидерами, которые проходили на Кипре в течение 23-24 апреля.

Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро Украина направит на внутреннее производство инновационных оборонных систем, в частности дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, вторым важным пунктом использования денежной помощи от партнеров является энергетическое направление.

"До следующей зимы нужно максимально защитить все, что сможем", — отметил Зеленский.

Для этого, подчеркнул он, кроме местных бюджетов, часть средств поступит из центральной копилки, а именно из траншей в 90 миллиардов.

"Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. Мы обсудили это на встречах с европейскими лидерами на Кипре", — отметил глава государства.

Дизельное топливо для Украины

Во время встреч на Ближнем Востоке были достигнуты различные договоренности, в частности в области энергетики. Украина, обратил внимание политик, потребляет много дизельного топлива, но дефицита не испытывает, несмотря на войну. Дизеля, по его словам, хватает военным, аграрным производителям, гражданскому транспорту.

"Мы не останемся без дизеля": Зеленский ответил, какие резервы топлива имеет Украина (видео)

"И этот объем необходимого Украине дизеля не просто откуда-то берется — у нас есть договоренности с Ближним Востоком", — пояснил политик, добавив, что страна также открыла направление Кавказа для обеспечения топливом гражданского населения.

То есть, резюмировал Зеленский, Киеву помогает несколько стран, которые гарантируют стабильность поставок крайне важного топлива и выразил благодарность за сотрудничество.

Напомним, 22 апреля послы стран-членов Европейского союза одобрили предоставление кредита Украине в 90 миллиардов евро. Также они поддержали 20-й пакет санкций против России.

В конце марта Владимир Зеленский заявлял, что в Украине накануне посевной кампании возможен значительный дефицит топлива. И Украина, помогая странам Ближнего Востока с защитой против иранских дронов, пытается решить вопрос с поставками дизеля.