Куди підуть 90 млрд євро від Європи: Зеленський озвучив пріоритети

Частину європейської допомоги Україна спрямує на виробництво дронів та захист енергетичної інфраструктури. Використання кредитних коштів, як зазначив глава держави, було обговорено під час неформальних зустрічей з європейськими лідерами, які відбувалися на Кіпрі протягом 23–24 квітня.

Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро Україна спрямує на внутрішнє виробництво інноваційних оборонних систем, зокрема дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім того, другим важливим пунктом використання грошової допомоги від партнерів є енергетичний напрямок.

"До наступної зими потрібно максимально захистити все, що зможемо", — зауважив Зеленський.

Для цього, наголосив він, окрім місцевих бюджетів, частина коштів надійде з центральної скарбнички, а саме з траншів у 90 мільярдів.

"Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики. Ми обговорили це на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі", — зауважив глава держави.

Відео дня

Дизельне паливо для України

Під час зустрічей на Близькому Сході було досягнуто різні домовлености, зокрема в галузі енергетики. Україна, звернув увагу політик, споживає багато дизельного палива, але дефіциту не відчуває, попри війну. Дизеля, за його словами, вистачає військовим, аграрним виробникам, цивільному транспорту.

Важливо

"І цей обсяг необхідного Україні дизеля не просто звідкись береться – у нас є домовленості з Близьким Сходом", — пояснив політик, додавши, що країна також відкрила напрямок Кавказу для забезпечення паливом цивільних.

Тобто, резюмував Зеленський, Києву допомагає декілька країн, які гарантують стабільність постачання вкрай важливого палива й висловив вдячність за співпрацю.

Нагадаємо, 22 квітня посли країн-членів Європейського союзу схвалили надання кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Також вони підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії.

Наприкінці березня Володимир Зеленський заявляв, що в Україні напередодні посівної кампанії можливий значний дефіцит палива. Й Україна, допомагаючи країнам Близького Сходу з захистом проти іранських дронів, намагається вирішити питання з поставками дизеля.