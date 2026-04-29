Схема от молдавского олигарха: Турция ежегодно платит РФ за газ до $10 млрд в год

Платежи за поставки российского газа в Турцию могут осуществляться через платежный сервис A7, созданный при участии молдавского олигарха Илана Шора. В схеме задействованы турецкие, киргизские и российские структуры, в том числе дочерние компании "Газпрома" и "Росатома", а также государственный турецкий банк Emlak.

Компания, связанная с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, могла разработать схему, которая позволяет Турции оплачивать российский газ в обход западных санкций. По данным материалов, оказавшихся в распоряжении издания "Проект", платежи за поставки газа из РФ могут непублично проходить через российский платежный сервис A7.

Этот сервис был создан Иланом Шором и банком ПСБ. В материалах также упоминается скрытое участие Романа Абрамовича,. Согласно утечке внутренних документов A7, механизм оплаты российского газа может работать через несколько последовательных звеньев. Турецкие компании, потребляющие газ, переводят деньги на счет дочерней компании "Газпрома" ZMB Gaz Depo A.S. в турецком государственном банке Emlak.

После этого средства поступают на счет "Торговой компании Кыргызской Республики" в том же банке. Эту структуру основало правительство Кыргызстана, и именно она, по документам, является одним из ключевых элементов операций A7.

Часть денег "Торговая компания Кыргызской Республики" может направлять турецкой дочерней структуре "Росатома" Akkuyu Nukleer A.S. Эти средства должны идти на строительство атомной электростанции. Остальные деньги, как отмечается, попадают на счет "Газпрома" через сложные оффшорные схемы.

В документах не указано, какие именно суммы в итоге могут поступать в Россию. В то же время известно, что Турция ежегодно платит РФ за газ, по разным оценкам, от 3 до 10 миллиардов долларов.

Потребность в такой схеме возникла после того, как 21 ноября 2024 года США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка. Именно через этот банк проводились расчеты за поставки российского сырья за границу. Турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар тогда заявлял, что эти санкции повлияют на Турцию. Турецкая экономика примерно на 40% зависит от российского газа.

Операции между Газпромбанком и турецкими банками создавали для последних риск вторичных санкций со стороны США. Из-за этого правительство Турции несколько раз обращалось к американской стороне с просьбой разрешить оплату газа через Газпромбанк до появления другого механизма. Такие обращения, в частности, происходили в конце 2024 года и в марте 2025-го. Анкара искала временное решение, которое позволило бы сохранить поставки российского газа без прямого нарушения санкционного режима.

Осенью 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что страны протестировали безналичный взаимозачет. Речь идет о клиринговом механизме, по которому Россия может инвестировать часть "газовых" денег Анкары в строительство АЭС "Аккую" на территории Турции. Эта атомная электростанция строится за счет Москвы. Благодаря такому механизму исчезает необходимость переводить деньги через классическую банковскую систему, которая стала проблемной из-за санкций.

Платежный сервис A7 создали в конце 2024 года как ответ на западные ограничения. Он проводит платежи для физических и юридических лиц из России в разные страны мира, минуя традиционные банки. После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие российские банки оказались под санкциями и были заблокированы для международных операций. Именно на этом фоне появился рынок платежных агентов, которые помогают россиянам переводить деньги за границу по альтернативным каналам.

Официально A7 принадлежит государственному оборонному банку ПСБ и Илану Шору. Доля ПСБ составляет 49%, тогда как Шору принадлежит 51% сервиса. Илан Шор известен как фигурант масштабного финансового скандала в Молдове, который называли "ограблением века". Его также связывают с возможным сотрудничеством с российскими спецслужбами.

