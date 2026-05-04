Владельцев электромобилей в Украине могут обязать ежемесячно платить дополнительный налог в зависимости от стоимости авто. Однако эта идея уже была раскритикована. Финансовый аналитик считает предложенную сумму слишком высокой.

В Украине обсуждают возможность введения ежемесячного налога для владельцев электромобилей. Сумма платежа может достигать около 4 тыс. грн в месяц для авто стоимостью примерно 30 тыс. долларов. Это, по словам аналитика, слишком большая сумма. В то же время в профильном парламентском комитете уже заявили, что пока такие инициативы официально не рассматриваются.

Почему в Украине хотят ввести новый налог

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что нынешняя модель поддержки электромобилей создает неравные условия для разных владельцев авто. Поскольку для электрокаров фактически действуют ряд льгот.

Відео дня

Важно

Введение НДС для ФЛП не отменено, а отложено, — СМИ

Он напомнил, что электромобили ввозились в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС. Кроме того, по его мнению, владельцы таких авто получают косвенную поддержку от государства, ведь заряжают машины по бытовым тарифам на электроэнергию — 4,32 грн или 2,16 грн в ночное время.

По словам депутата, размер налога может зависеть от стоимости автомобиля и его условного класса. Для электромобиля ценой около 30 тысяч долларов ежемесячный платеж может составлять ориентировочно 4 тыс. грн. Это, по его мнению, могло бы сделать налоговые условия более равными для владельцев электромобилей и обычных авто, однако это нужно еще тщательно продумать.

Налог на электромобили раскритиковали

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин резко раскритиковал идею ежемесячного платежа в 4 тыс. грн. На странице в Facebook он написал, что владельцам электрокаров придется платить около 1 200 долларов в год, что значительно больше чем в других странах.

"По сравнению с другими странами, это будет самое большое давление из любых стран", — высказался он.

Финансовый аналитик раскритиковал идею установить налог на электромобили в размере 4 тыс. грн Фото: Скриншот

Аналитик, ссылаясь на ИИ, привел пример налогов в других странах:

Норвегия — разовый платеж около 500-1000 долларов;

США (в Техасе) — примерно 200 долларов в год;

Китай — 15-60 долларов в год;

Германия — до 10 лет бесплатно, затем 35-45 евро в год.

В Раде не рассматривают новый налог

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в Telegram, что вопрос нового налога на электрокары пока не стоит на повестке дня комитета.

По его словам, сейчас действительно есть разные законодательные инициативы, однако далеко не все они имеют реальные перспективы.

Гетманцев заявил, что комитет не рассматривает налог на электромобили Фото: скриншот

"В Комитете есть много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются", — написал нардеп.

Ранее Фокус писал, что некоторые украинцы, которые находятся за границей, обязаны платить налоги с иностранных доходов в украинский бюджет, а также ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.