Власників електромобілів в Україні можуть зобов’язати щомісяця сплачувати додатковий податок залежно від вартості авто. Однак ця ідея вже була розкритикована. Фінансовий аналітик вважає запропоновану суму занадто високою.

В Україні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Сума платежу може сягати близько 4 тис. грн на місяць для авто вартістю приблизно 30 тис. доларів. Це, за словами аналітика, занадто велика сума. Водночас у профільному парламентському комітеті вже заявили, що наразі такі ініціативи офіційно не розглядаються.

Чому в Україні хочуть запровадити новий податок

Народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що нинішня модель підтримки електромобілів створює нерівні умови для різних власників авто. Оскільки для електрокарів фактично діють низка пільг.

Він нагадав, що електромобілі ввозилися в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ. Крім того, на його думку, власники таких авто й надалі отримують непряму підтримку від держави, адже заряджають машини за побутовими тарифами на електроенергію — 4,32 грн або 2,16 грн в нічний час.

За словами депутата, розмір податку може залежати від вартості автомобіля та його умовного класу. Для електромобіля ціною близько 30 тисяч доларів щомісячний платіж може становити орієнтовно 4 тис. грн. Це, на його думку, могло б зробити податкові умови більш рівними для власників електромобілів і звичайних авто, однак це потрібно ще ретельно продумати.

Податок на електромобілі розкритикували

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин різко розкритикував ідею щомісячного платежу у 4 тис. грн. На сторінці у Facebook він написав, що власникам електрокарів доведеться платити близько 1 200 доларів на рік, що значно більше ніж в інших країнах.

“У порівнянні з іншими країнами, це буде найбільший тиск з будь-яких країн”, — висловився він.

Аналітик, посилаючись на ШІ, навів приклад податків в інших країнах:

Норвегія — разовий платіж близько 500–1000 доларів;

США (в Техасі) — приблизно 200 доларів на рік;

Китай — 15–60 доларів на рік;

Німеччина — до 10 років безплатно, потім 35–45 євро на рік.

У Раді не розглядають новий податок

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у Telegram, що питання нового податку на електрокари наразі не стоїть на порядку денному комітету.

За його словами, наразі справді є різні законодавчі ініціативи, однак далеко не всі вони мають реальні перспективи.

"В Комітеті є багато законопроєктів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються", – написав нардеп.

