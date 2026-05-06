В Украине часть пенсионеров может не платить за коммуналку. В ПФУ напомнили, кто именно в праве воспользоваться льготами и как их получить.

В Украине некоторые категории пенсионеров пользуются полной (100%) скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также имеют право на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа. Речь идет о льготах пенсионерам, которые работали в определенных сферах в сельской местности и после выхода на пенсию продолжают там проживать.

Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, льгота на коммуналку предусмотрена для пенсионеров, которые работали в таких отраслях:

образование (педагогические работники);

медицина и фармацевтика;

защита растений;

музеи и библиотеки;

государственные и коммунальные учреждения культуры.

Важно заметить, что условием для получения льгот на оплату ЖКУ является наличие не менее трех лет стажа на соответствующей должности, а также работа на такой должности непосредственно перед выходом на пенсию.

Условия получения льготы

Право на льготу зависит от уровня доходов. Она предоставляется, если среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленный порог.

Льгота назначается на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше чем до конца календарного года. При этом она не распространяется на других членов семьи льготника.

Какие документы нужны

Для оформления необходимо подать заявление на получение льготы, а также документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Также нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого подается отдельное заявление и справка, подтверждающая право на льготу (выдается по месту прежней работы или органами местной власти).

Коммуналка для пенсионеров со 100% льготами: как подать заявку

Обратиться можно несколькими способами: как лично, а именно, в сервисные центры Пенсионного фонда, ЦПАУ или органы местного самоуправления, по почте, так и онлайн — через портал Пенсионного фонда или приложение "Дія".

В Пенсионном фонде отмечают, что воспользоваться 100% скидкой могут только те пенсионеры, которые отвечают всем условиям, в частности относительно места жительства и уровня доходов.

