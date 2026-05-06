В Україні частина пенсіонерів може не платити за комуналку. В ПФУ нагадали, в кого є право скористатися пільгами і як їх отримати.

В Україні деякі категорії пенсіонерів користуються повною (100%) знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, а також мають право на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу. Йдеться про пільги пенсіонерам, які працювали у певних сферах у сільській місцевості та після виходу на пенсію продовжує там проживати.

Пільги на комунальні послуги — хто має право

Як нагадують у Пенсійному фонді України, пільга на комуналку передбачена для пенсіонерів, які працювали у таких галузях:

освіта (педагогічні працівники);

медицина та фармацевтика;

захист рослин;

музеї та бібліотеки;

державні та комунальні заклади культури.

Важливо зауважити, що умовою для отримання пільг на оплату ЖКП є наявність щонайменше трьох років стажу на відповідній посаді, а також робота на такій посаді безпосередньо перед виходом на пенсію.

Умови отримання пільги

Право на пільгу залежить від рівня доходів. Вона надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановлений поріг.

Пільга призначається на 12 місяців із моменту звернення, але не довше ніж до кінця календарного року. Водночас вона не поширюється на інших членів сім’ї пільговика.

Які документи потрібні

Для оформлення необхідно подати заяву на отримання пільги, а також документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості.

Також потрібно бути внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для цього подається окрема заява та довідка, що підтверджує право на пільгу (видається за місцем колишньої роботи або органами місцевої влади).

Комуналка для пенсіонерів зі 100% пільгами: як подати заявку

Звернутися можна кількома способами: як особисто, а саме, до сервісних центрів Пенсійного фонду, ЦНАПів або органів місцевого самоврядування, поштою, так і онлайн — через портал Пенсійного фонду або застосунок "Дія".

У Пенсійному фонді наголошують, що скористатися 100% знижкою можуть лише ті пенсіонери, які відповідають усім умовам, зокрема щодо місця проживання та рівня доходів.

