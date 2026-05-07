Цена упадет: РФ может потерять часть нефтяного рынка из-за решения Эмиратов, — разведка

Один из ключевых игроков Объединенных Арабских Эмиратов заявил о намерении прекратить членство в ОПЕК и ОПЕК+. В Службе внешней разведки Украины считают, что это может обвалить цены на нефть и ударить по российской нефтедобыче.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

ОПЕК — это международная организация стран-экспортеров нефти, которая координирует объемы добычи, чтобы влиять на мировые цены. Формат ОПЕК+ дополнительно объединяет страны вне организации, в частности Россию. Возможный выход ОАЭ ставит под угрозу сам механизм договоренностей по ограничению добычи.

В разведке отметили, что сейчас ОАЭ добывают около 3 млн баррелей нефти в сутки, хотя реальная мощность страны составляет до 5 млн баррелей. Если Абу-Даби выйдет из договоренностей ОПЕК+ и резко увеличит добычу, на рынке появится избыток нефти, из-за чего цены начнут снижаться.

Відео дня

В СВРУ считают, что за ОАЭ могут последовать и другие участники картеля, которые начнут бороться за долю рынка путем наращивания добычи.

"Цена поползет вниз", — заявили в разведке.

По данным СВРУ, себестоимость добычи нефти в ОАЭ и Саудовской Аравии составляет 5-15 долларов за баррель благодаря дешевой логистике и простым условиям добычи. Зато Россия зависит от истощенных месторождений, арктических проектов и дорогой логистики. В разведке заявили, что при падении цен до 30-40 долларов за баррель российская нефть Urals станет убыточной.

Также в разведке отметили, что РФ не сможет быстро нарастить добычу в ответ. В сообщении пояснили, что скважины в районах вечной мерзлоты сложно останавливать и запускать повторно, а ошибки во время консервации могут привести к потере месторождений.

В разведке добавили, что без высоких доходов и в условиях санкций Россия потеряет возможность инвестировать в новые месторождения. Саудовская Аравия и ОАЭ, по оценке СВРУ, могут постепенно вытеснить РФ с рынков Китая и Индии, предлагая более дешевую нефть без санкционных рисков для покупателей.

"Для страны, где нефть — это бюджет, армия и пенсии одновременно, такой сценарий означает крах", — заявили в службе.

Ранее The Washington Post сообщало, что экономика РФ все сильнее страдает из-за войны, санкций и роста военных расходов. В первом квартале 2026 года дефицит российского бюджета превысил годовой план и достиг 4,58 трлн рублей. По данным Financial Times, для покрытия дефицита России нужна цена на нефть более 100 долларов за баррель.

Отметим, что Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, нанеся удар по так называемому "теневому флоту", который Кремль использует для обхода санкций. Фокус сообщал ранее о новых ограничениях, которые могут существенно уменьшить доходы России от нефти и усложнить финансирование войны на фоне углубления внутренних экономических проблем.