Ціна впаде: РФ може втратити частину нафтового ринку через рішення Еміратів, — розвідка

Один із ключових гравців Об’єднаних Арабських Еміратів заявив про намір припинити членство в ОПЕК та ОПЕК+. У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що це може обвалити ціни на нафту і вдарити по російському нафтовидобутку.

ОПЕК — це міжнародна організація країн-експортерів нафти, яка координує обсяги видобутку, щоб впливати на світові ціни. Формат ОПЕК+ додатково об’єднує країни поза організацією, зокрема Росію. Можливий вихід ОАЕ ставить під загрозу сам механізм домовленостей щодо обмеження видобутку.

У розвідці зазначили, що зараз ОАЕ видобувають близько 3 млн барелів нафти на добу, хоча реальна потужність країни становить до 5 млн барелів. Якщо Абу-Дабі вийде з домовленостей ОПЕК+ і різко збільшить видобуток, на ринку з’явиться надлишок нафти, через що ціни почнуть знижуватися.

У СЗРУ вважають, що за ОАЕ можуть піти й інші учасники картелю, які почнуть боротися за частку ринку шляхом нарощування видобутку.

“Ціна поповзе вниз”, — заявили у розвідці.

За даними СЗРУ, собівартість видобутку нафти в ОАЕ та Саудівській Аравії становить 5–15 доларів за барель завдяки дешевій логістиці та простішим умовам видобутку. Натомість Росія залежить від виснажених родовищ, арктичних проєктів і дорогої логістики. У розвідці заявили, що при падінні цін до 30–40 доларів за барель російська нафта Urals стане збитковою.

Також у розвідці наголосили, що РФ не зможе швидко наростити видобуток у відповідь. У повідомленні пояснили, що свердловини у районах вічної мерзлоти складно зупиняти та запускати повторно, а помилки під час консервації можуть призвести до втрати родовищ.

У розвідці додали, що без високих прибутків і в умовах санкцій Росія втратить можливість інвестувати у нові родовища. Саудівська Аравія та ОАЕ, за оцінкою СЗРУ, можуть поступово витіснити РФ з ринків Китаю та Індії, пропонуючи дешевшу нафту без санкційних ризиків для покупців.

“Для країни, де нафта — це бюджет, армія і пенсії одночасно, такий сценарій означає крах”, — заявили у службі.

Раніше The Washington Post повідомляло, що економіка РФ дедалі сильніше страждає через війну, санкції та зростання військових витрат. У першому кварталі 2026 року дефіцит російського бюджету перевищив річний план і сягнув 4,58 трлн рублів. За даними Financial Times, для покриття дефіциту Росії потрібна ціна на нафту понад 100 доларів за барель.

Зазначимо, що Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, завдавши удару по так званому "тіньовому флоту", який Кремль використовує для обходу санкцій. Фокус повідомляв раніше про нові обмеження, які можуть суттєво зменшити доходи Росії від нафти та ускладнити фінансування війни на тлі поглиблення внутрішніх економічних проблем.