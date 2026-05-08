Изменение тактики РФ: дроны атакуют небольшие украинские электростанции, — Reuters

Российские войска начали активнее атаковать небольшие электроподстанции Украины, используя массированные удары дронами, которые сложнее перехватывать и защищать. По данным Центра информационной устойчивости (CIR), именно малые подстанции стали основной целью ударов по украинской энергосистеме зимой 2025-2026 годов.

Россия все больше сосредотачивает свои воздушные атаки на небольшие украинские электроподстанции, а увеличенная мощность дронов позволяет ей нарушать работу украинской энергосистемы в течение прошлой зимы больше, чем когда-либо, свидетельствуют данные лондонской исследовательской группы, сообщило информационное агентство Reuters 8 мая.Данные показывают, что российские вооруженные силы использовали быстрое расширение отечественного производства беспилотников для диверсификации объектов, на которые они направлены, и увеличение скорострельности.

Это один из способов, которым частые атаки РФ, часто привлекающие сотни дронов и десятки ракет одновременно, наносят ущерб энергетическому сектору Украины и нарушают поставки электроэнергии и тепла для гражданского населения, бизнеса и военных. Россия отрицает любые нападения на гражданское население и утверждает, что атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру не являются военным преступлением и оправданы, поскольку они ухудшают военный потенциал Украины. РФ, в основном, использует для этой цели беспилотники, а не дорогие ракеты.

"К 2025 году было необходимо частично накопить беспилотники, чтобы накопить достаточный объем для преодоления противовоздушной обороны. Но теперь, когда в среднем ежедневно в Украине запускается более ста таких беспилотников, российские войска имеют больше свободы в выборе целей", — сказал Джошуа Скривен, следователь команды CIR "Глаза на Россию".

Украина пытается защитить такие объекты, сосредотачивая ограниченные средства противовоздушной обороны на основных активах, включая электростанции. Александр Харченко, директор Центра энергетических исследований в Киеве, отметил, что хотя в Украине нужно защищать 115-120 высоковольтных подстанций, есть также и более 3000 меньших трансформаторов.

Эскалация атак РФ по энергетике

По оценкам Всемирного банка, энергетический сектор Украины понес убытки в результате бомбардировок Россией на сумму около 25 миллиардов долларов, а общая стоимость восстановления и восстановления сектора оценивается в более чем 90 миллиардов долларов. В течение последних нескольких месяцев Россия начала свою крупнейшую зимнюю кампанию атак в полномасштабной войне. Это привело к отключениям электроэнергии в крупных украинских городах до 18 часов в день на фоне самых низких температур за последние годы.

По данным Министерства обороны Украины, между ноябрем 2025 года и мартом 2026 года Россия запустила более 1000 ракет и 27 000 беспилотников типа "Шахед". CIR зафиксировала 270 ударов, используя геолоцированные, проверенные видео, полученные ее исследователями. Данные свидетельствуют о том, что атаки на энергетическую систему Украины резко возросли прошлой зимой по сравнению с предыдущим годом. А удары по малым подстанциям составляли 58% от всех подтвержденных CIR с октября 2025 года по апрель 2026 года, по сравнению с 31% за те же месяцы предыдущего года.

Российские атаки, часто с участием сотен беспилотников, чередующихся с десятками ракет, были направлены как на производство электроэнергии, так и на электропередающую сеть, сообщило агентству Reuters в письменном комментарии ГУР. Согласно оценке данных, проведенной CIR, хотя основные удары продолжали быть направлены на крупные объекты, меньшие волны дронов, отправленные в промежуточные дни, часто поражали меньшие подстанции, которые в основном используются для распределения электроэнергии потребителям.

"Поражение распределительных подстанций не будет иметь масштабного влияния на более широкую сеть, но это определенно может вызвать проблемы на местном уровне", — сказал Скривен из CIR, добавив, что десятки тысяч людей могут пострадать от этого.

Напомним, что Германия рассматривает возможность передать Украине газовую электростанцию, которая ранее обеспечивала работу "Северного потока". По данным медиа, речь идет об объекте в Лубмине, который после остановки российского газопровода фактически не используется.

Ранее мы также информировали, что МАГАТЭ сообщило об атаке вблизи Запорожской АЭС, во время которой пострадала лаборатория радиационного контроля. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что удар в очередной раз продемонстрировал опасность боевых действий возле ядерного объекта.