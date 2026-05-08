Зміна тактики РФ: дрони атакують невеликі українські електростанції, — Reuters

Російські війська почали активніше атакувати невеликі електропідстанції України, використовуючи масовані удари дронами, які складніше перехоплювати та захищати. За даними Центру інформаційної стійкості (CIR), саме малі підстанції стали основною ціллю ударів по українській енергосистемі взимку 2025-2026 років.

Росія дедалі більше зосереджує свої повітряні атаки на невеликі українські електропідстанції, а збільшена потужність дронів дозволяє їй порушувати роботу української енергосистеми протягом минулої зими більше, ніж будь-коли, свідчать дані лондонської дослідницької групи, повідомило інформаційне агентство Reuters 8 травня.Дані показують, що російські збройні сили використали швидке розширення вітчизняного виробництва безпілотників для диверсифікації об'єктів, на які вони спрямовані, та збільшення скорострільності.

Це один із способів, яким часті атаки РФ, що часто залучають сотні дронів та десятки ракет одночасно, завдають шкоди енергетичному сектору України та порушують постачання електроенергії та тепла для цивільного населення, бізнесу та військових. Росія заперечує будь-які напади на цивільне населення та стверджує, що атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру не є воєнним злочином та виправдані, оскільки вони погіршують військовий потенціал України. РФ, переважно, використовує для цієї мети безпілотники, а не дорогі ракети.

"До 2025 року було необхідно частково накопичити безпілотники, щоб накопичити достатній обсяг для подолання протиповітряної оборони. Але тепер, коли в середньому щодня в Україні запускається понад сто таких безпілотників, російські війська мають більше свободи у виборі цілей", — сказав Джошуа Скривен, слідчий команди CIR "Очі на Росію".

Україна намагається захистити такі об'єкти, зосереджуючи обмежені засоби протиповітряної оборони на основних активах, включаючи електростанції. Олександр Харченко, директор Центру енергетичних досліджень у Києві, зазначив, що хоча в Україні потрібно захищати 115–120 високовольтних підстанцій, є також і понад 3000 менших трансформаторів.

Ескалація атак РФ по енергетиці

За оцінками Світового банку, енергетичний сектор України зазнав збитків внаслідок бомбардувань Росією на суму близько 25 мільярдів доларів, а загальна вартість відновлення та відновлення сектору оцінюється в понад 90 мільярдів доларів. Протягом останніх кількох місяців Росія розпочала свою найбільшу зимову кампанію атак у повномасштабній війні. Це призвело до відключень електроенергії у великих українських містах до 18 годин на день на тлі найнижчих температур за останні роки.

За даними Міністерства оборони України, між листопадом 2025 року та березнем 2026 року Росія запустила понад 1000 ракет та 27 000 безпілотників типу "Шахед". CIR зафіксувала 270 ударів, використовуючи геолоковані, перевірені відео, отримані її дослідниками. Дані свідчать про те, що атаки на енергетичну систему України різко зросли минулої зими порівняно з попереднім роком. А удари по малих підстанціях становили 58% від усіх підтверджених CIR з жовтня 2025 року по квітень 2026 року, порівняно з 31% за ті ж місяці попереднього року.

Російські атаки, часто за участю сотень безпілотників, що чергуються з десятками ракет, були спрямовані як на виробництво електроенергії, так і на електропередавальну мережу, повідомило агентству Reuters у письмовому коментарі ГУР. Згідно з оцінкою даних, проведеною CIR, хоча основні удари продовжували бути спрямовані на великі об'єкти, менші хвилі дронів, відправлені в проміжні дні, часто вражали менші підстанції, які в основному використовуються для розподілу електроенергії споживачам.

«Ураження розподільчих підстанцій не матиме масштабного впливу на ширшу мережу, але це безумовно може спричинити проблеми на місцевому рівні", – сказав Скривен з CIR, додавши, що десятки тисяч людей можуть постраждати від цього.

