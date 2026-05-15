В Украине электронный налоговый номер в "Дії" официально приравняли к обычной карточке налогоплательщика и упростили оформление налогового номера для детей. Как получить ИНН в "Дії" — рассказывает Фокус.

Украинцам больше не придется носить с собой бумажный ИНН. Поскольку электронный налоговый номер в приложении "Дія" приравняли к обычной карточке налогоплательщика. Это значит, что цифровой документ можно будет показывать вместо бумажной справки там, где раньше требовали РНУКНП.

ИНН в "Дії" — что изменилось для украинцев

Раньше для подтверждения налогового номера часто нужно было иметь отдельную бумажную карточку налогоплательщика. Ее требовали при оформлении банковских услуг, обращении в госорганы, заключении договоров или подаче документов.

Теперь, если человек имеет е-карту налогоплательщика в "Дії", он может пользоваться ею как полноценным документом. Электронный налоговый номер будет отображаться в смартфоне, а при необходимости его можно будет показать, отправить или распечатать.

О том, что цифровой документ официально приравняли к бумажному, сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль на Mintsyfra Summit в Киеве.

Электронный налоговый номер в "Дії" можно оформить в виде выписки, которая будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ

Отмечается, что электронный налоговый номер в приложении содержит специальный QR-код, который позволяет государственным учреждениям и банкам проверять данные человека.

Кроме того, разработчики сделали более простой процедуру оформления налогового номера для детей.

Как получить электронный налоговый номер в "Дії" для ребенка

Чтобы воспользоваться новой услугой и оформить налоговый номер для ребенка, нужно иметь обновленное приложение "Дія" и авторизоваться в своем профиле.

На сайте "Дія" объяснили, что для оформления РНУКПН ребенка нужно:

Выбрать ребенка, для которого оформляется налоговый номер. Указать, имеет ли ребенок ID-карту или загранпаспорт. Отсканировать документ или вручную ввести УНЗР. Подтвердить совместное проживание с ребенком, если у него нет зарегистрированного места жительства. Подтвердить или указать контактные данные. Проверить заявление и подписать его с помощью "Дія.Підпису".

В "Дії" можно получить электронный налоговый номер для ребенка Фото: dou.ua

Отмечается, что оформить РНУКНП для ребенка может только взрослый, с которым проживает ребенок в возрасте до 17 лет. После оформления налогового номера можно сразу заказать е-карту налогоплательщика. Для этого нужно:

Выбрать ребенка и, при необходимости, указать его налоговый номер. Если место жительства ребенка не зарегистрировано, его нужно подтвердить. Введите или подтвердите контактные данные. Проверьте заявление и подпишите его с помощью "Дія.Підпису".

Для оформления цифрового документа в приложении должны быть ID-карта или загранпаспорт. Также понадобятся свидетельство о рождении ребенка и актовая запись о рождении в ЗАГСе, а для детей в возрасте от 14 до 17 лет — ID-карта

Как оформить е-карту в "Дії" для взрослого

Чтобы заказать е-карту для взрослого, нужно:

Указать или подтвердить контактные данные. Проверить заявление и подписать с помощью "Дія.Підпис". Загрузить е-карту в течение 24 часов.

После этого документ будет сохраняться в вашем смартфоне.

Ранее Фокус сообщал, что в сервисе "Дія" обновили правила повторного бронирования военнообязанных работников. В отдельных случаях процедура теперь длится 24 часа вместо трех дней. Новый порядок распространяется на сотрудников государственных органов, критически важных предприятий и учреждений.