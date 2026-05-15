В Україні електронний податковий номер у “Дії” офіційно прирівняли до звичайної картки платника податків та спростили оформлення податкового номера для дітей. Як отримати ІПН у “Дії” — розповідає Фокус.

Українцям більше не доведеться носити із собою паперовий ІПН. Оскільки електронний податковий номер у застосунку "Дія" прирівняли до звичайної картки платника податків. Це означає, що цифровий документ можна буде показувати замість паперової довідки там, де раніше вимагали РНОКПП.

ІПН у "Дії" — що змінилося для українців

Раніше для підтвердження податкового номера часто потрібно було мати окрему паперову картку платника податків. Її вимагали під час оформлення банківських послуг, звернення до держорганів, укладання договорів або подання документів.

Важливо

Вибори та надсилання повісток у "Дії": у Мінцифрі пояснили, чому це наразі неможливо (відео)

Тепер, якщо людина має е-картку платника податків у "Дії", може користуватися нею як повноцінним документом. Електронний податковий номер відображатиметься у смартфоні, а за потреби його можна буде показати, надіслати або роздрукувати.

Відео дня

Про те, що цифровий документ офіційно прирівняли до паперового, повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль на Mintsyfra Summit у Києві.

Електронний податковий номер у "Дії" можна оформити у вигляді витягу, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ

Зазначається, що електронний податковий номер у застосунку містить спеціальний QR-код, який дає змогу державним установам і банкам перевіряти дані людини.

Крім того, розробники зробили простішою процедуру оформлення податкового номера для дітей.

Як отримати електронний податковий номер у "Дії" для дитини

Щоб скористатися новою послугою та оформити податковий номер для дитини, потрібно мати оновлений застосунок "Дія" та авторизуватися у своєму профілі.

На сайті "Дія" пояснили, що оформлення РНОКПП дитини потрібно:

Обрати дитину, для якої оформлюється податковий номер. Вказати, чи має дитина ID-картку або закордонний паспорт. Відсканувати документ або вручну ввести УНЗР. Підтвердити спільне проживання з дитиною, якщо в неї немає зареєстрованого місця проживання. Підтвердити або вказати контактні дані. Перевірити заяву та підписати її за допомогою "Дія.Підпису".

В "Дії" можна отримати електронний податковий номер для дитини Фото: dou.ua

Зазначається, що оформити РНОКПП для дитини може лише дорослий, з яким проживає дитина віком до 17 років. Після оформлення податкового номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Для цього потрібно:

Обрати дитину та, за потреби, вказати її податковий номер. Якщо місце проживання дитини не зареєстроване, його потрібно підтвердити. Введіть або підтвердіть контактні дані. Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою "Дія.Підпису".

Для оформлення цифрового документа в застосунку мають бути ID-картка або закордонний паспорт. Також знадобляться свідоцтво про народження дитини та актовий запис про народження в ДРАЦС, а для дітей віком від 14 до 17 років — ID-картка

Як оформити е-картку в "Дії" для дорослого

Щоб замовити е-картку для дорослого, потрібно:

Вказати або підтвердити контактні дані. Перевірити заяву та підписати за допомогою "Дія.Підпис". Завантажити е-картку протягом 24 годин.

Після цього документ зберігатиметься у вашому смартфоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в сервісі "Дія" оновили правила повторного бронювання військовозобов’язаних працівників. В окремих випадках процедура тепер триває 24 години замість трьох днів. Новий порядок поширюється на співробітників державних органів, критично важливих підприємств та установ.