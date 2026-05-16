В Украине снова обсуждают идею платного бронирования от мобилизации. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237, который предлагает изменить саму логику отсрочки от службы. Но, по мнению адвоката, страна до сих пор не готова к этому году.

Во время полномасштабной войны вопрос бронирования военнообязанных остается одним из самых чувствительных. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне", в котором предлагается платить за возможность освободиться от мобилизации. Новый документ предлагает, чтобы забронированные мужчины не просто оставались работать в тылу, а помогали обороне через работу на критической инфраструктуре, службу в резерве или целевые взносы.

Не просто отсрочка — как в Украине хотят изменить логику бронирования

Законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне" предлагает изменить сам подход к бронированию от мобилизации. Если нынешняя модель часто воспринимается как фактическое освобождение человека от воинского долга, то новая идея заключается в другом: забронированный работник должен не выпадать из обороны страны, а помогать ей в тылу.

Відео дня

Законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне" предлагает изменить сам подход к бронированию от мобилизации

В статье 5 законопроекта объясняется, что человек с бронированием все равно должен помогать государству в обороне, но не обязательно на фронте. Поэтому законопроект о платном бронировании касается не только денег, но и других способов участия в защите страны. Проект закона об отсрочке службы предлагает три основных механизма такого участия:

первый механизм — работа на объектах критической инфраструктуры. Речь идет об энергетике, транспорте, оборонной промышленности и других стратегических сферах;

второй вариант — служба в резерве. Это означает, что человек может оставаться на своей работе, но одновременно проходить подготовку и быть готовым к оперативному привлечению в ВСУ в случае необходимости;

третий механизм — целевые взносы на оборону. Этот пункт приближает Украину к модели экономического бронирования. В таком случае предприятие или сам работник платят определенный взнос, который должен направляться на нужды Сил обороны Украины.

Законопроект платное бронирование — стоит ли украинцам ждать изменений

Тему платного бронирования от мобилизации в Украине обсуждают уже давно, хотя раньше чаще использовали другую формулировку — экономическое бронирование. Адвокат, председатель военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины, член Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву Екатерина Анищенко в комментарии Фокусу объяснила, что платное бронирование и является экономическим бронированием.

"Здесь стоит понять, что значит, бронирование станет платным. Это имеется в виду экономическое бронирование. Тогда, когда физические лица-предприниматели могут внести какую-то сумму, платить за себя налоги соответственно. И в связи с этим получить бронирование, если сумма их налогов превышает определенную государством", — сказала она.

В Украине давно говорят об экономическом бронировании, однако законодатели не спешат с его принятием

По ее словам, об экономическом бронировании в Украине говорят давно, однако законодатели не спешат с его принятием.

Важно

В Украине сократили сроки перебронирования через "Дію" до 24 часов: кого это касается и какие условия

"Об экономическом бронировании давно говорят в Украине, но, как видим, наш законодатель не очень спешит принимать соответствующий закон. Уже два года даже первого чтения не прошел этот проект закона, который есть в Верховной Раде. Еще не готова страна, я так понимаю, к такому шагу", — отметила эксперт.

Относительно механизма целевых взносов на оборону, Екатерина Анищенко считает, что речь может идти не столько об отдельном взносе, сколько об уплате налогов. В то же время, по ее словам, окончательно говорить об этом сложно, ведь возможны различные варианты реализации такого механизма.

Напомним, инициатор законопроекта об отсрочке от службы, народный депутат Максим Заремский, ранее заявлял, что размер целевых взносов может составлять от одной до двух минимальных зарплат в месяц. При этом платить такие взносы должно само забронированное лицо.