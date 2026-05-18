Изменились условия получения 2000 грн на скрининг здоровья 40+: как не потерять помощь, — Минздрав

Министерство здравоохранения обновило процедуру "Скрининг 40+" для проведения чекапа здоровья. Ранее украинцы должны были ждать 30 дней после дня рождения и только тогда подавали заявку. По обновленным правилам "маршрут" изменился, сообщило ведомство. Как гражданам Украины в возрасте 40+ получить 2000 грн для проверки здоровья?

Граждане Украины уже на следующий день после празднования 40-го дня рождения могут подать заявку на получение 2000 грн на "Скрининг 40+", говорится на портале МОЗ. Далее на карточку приходят деньги и после этого есть два месяца, чтобы их использовать на медосмотр. Если этого не сделать, то деньги "сгорят": то есть исчезнут со счета и вернутся в государственный бюджет.

Ведомство отметило, что правила "Скрининг 40+" для людей, которые получили деньги до 1 мая, имеют время на проведение медосмотра до 30 июня 2026 года [до этой даты действуют предыдущие условия программы — ред.]. Отдельно в МОЗ отметили, что создали "обновленный маршрут" и сделали проект более удобным для украинцев. Отмечается, что намеренно создают условия, чтобы люди не откладывали заботу о себе на потом и прошли медосмотр.

"Отныне украинцы и украинки в возрасте от 40 лет могут подать заявку на участие в программе в удобное для себя время — без ожидания 30 дней после дня рождения", — сообщило ведомство.

Скрининг 40+ — детали

Минздрав напомнил детали проекта "Скрининг 40+", который поможет взрослым украинкам и украинцам проверить физическое и ментальное здоровье. Согласно условиям программы, люди получают 2000 грн на специальную банковскую карту и могут обратиться в любое медицинское учреждение, которое сотрудничает с министерством. В пакет входит осмотр у семейного врача и узких специалистов, а также определенный набор анализов. При этом вся сумма тратится в одной больнице: то есть невозможно получить консультацию в одном медучреждении, а сдать кровь или сделать ЭКГ — в другом.

Как подать заявку на "Скрининг 40+":

если есть приложение "Дія", то заявку можно подать через соответствующий пункт меню. При этом деньги поступят на карту "Дія", если она уже есть, или открыть ее через банк-партнер

если "Дії" нет, то следует посетить банк-партнер, открыть специальную банковскую карту и затем прийти в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), чтобы оформить заявку;

обратиться можно в любое время после исполнения 40 лет, а не ждать 30 дней, как раньше;

после поступления средств у гражданина есть два месяца, чтобы провести чекап, иначе они вернутся в госбюджет;

стоимость медицинских услуг, то есть 2000 грн, оплачиваются одним траншем в первый же визит в больницу. Их можно потратить только на "Скрининг 40+", а не, например, на лекарства.

Минздрав сообщил, что с начала программы "Скрининг 40+" заявку подали 500 тыс. граждан, а прошли медосмотр 55 тыс. (около 11%). К программе подключено 2010 медучреждений по всей Украине.

С деталями программы "Скрининг здоровья 40+" можно узнать на специальном ресурсе Минздрава. Среди прочего, на портале есть специальная карта, на которой можно отыскать ближайшее медучреждение для осмотра. Также есть все условия и инструкции для получения помощи от государства.

