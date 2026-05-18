Змінились умови отримання 2000 грн на скринінг здоров'я 40+: як не втратити допомогу, — МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило процедуру "Скринінг 40+" для проведення чекапу здоров'я. Раніше українці мали чекати 30 днів після дня народження і лише тоді подавали заявку. За оновленими правилами "маршрут" змінився, повідомило відомство. Як громадянам України віком 40+ отримати 2000 грн для перевірки здоров'я?

Громадяни України вже наступного дня після відзначення 40-го дня народження можуть подати заявку на отримання 2000 грн на "Скринінг 40+", ідеться на порталі МОЗ. Далі на картку приходять гроші й після цього є два місяці, щоб їх використати на медогляд. Якщо цього не зробити, то гроші "згорять": тобто зникнуть з рахунку та повернуться до державного бюджету.

Відомство наголосило, що правила "Скринінг 40+" для людей, які отримали гроші до 1 травня, мають час на проведення медогляду до 30 червня 2026 року [до цієї дати діють попередні умови програми — ред.]. Окремо у МОЗ наголосили, що створили "оновлений маршрут" і зробили проєкт більш зручним для українців. Наголошується, що навмисно створюють умови, щоб люди не відкладали турботу про себе на потім і пройшли медогляд.

"Відтепер українці та українки віком від 40 років можуть подати заявку на участь у програмі у зручний для себе час — без очікування 30 днів після дня народження", — повідомило відомство.

Скринінг 40+ — деталі

МОЗ нагадало деталі проєкту "Скринінг 40+", який допоможе дорослим українкам та українцям перевірити фізичне та ментальне здоров'я. Відповідно до умови програми, люди отримують 2000 грн на спеціальну банківську карту і можуть звернутись до будь-якого медичного закладу, який співпрацює з міністерством. У пакет входить огляд у сімейного лікаря та вузьких спеціалістів, і також певний набір аналізів. При цьому вся сума витрачається у одній лікарні: тобто неможливо отримати консультація у одному медзакладі, а здати кров чи зробити ЕКГ — в іншому.

Скринінг 40+ — як подати заявку з "Дія" та без "Дії"

Як подати заявку на "Скринінг 40+":

якщо є застосунок "Дія", то заявку можна подати через відповідний пункт меню. При цьому гроші надійдуть на картку "Дія", якщо вона вже є, або відкрити її через банк-партнер

якщо "Дії" немає, то слід відвідати банк-партнер, відкрити спеціальну банківську карту і потім прийти в центра надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб оформити заявку;

звернутись можна будь-коли після виповнення 40 років, а не чекати 30 днів, як раніше;

після надходження коштів у громадянина є два місяці, щоб провести чекап, інакше вони повернуться в держбюджет;

вартість медичних послуг, тобто 2000 грн, оплачуються одним траншем у перший же візит до лікарні. Їх можна витратити лише на "Скринінг 40+", а не, наприклад, на ліки.

Скринінг 40+ — деталі виплат 2000 грн

МОЗ повідомило, що від початку програми "Скринінг 40+" заявку подали 500 тис. громадян, а пройшли медогляд 55 тис. (близько 11%). До програми підключено 2010 медзакладів по усій Україні.

Скринінг 40+ — у яких лікарнях можна витратити 2000 грн

З деталями програми "Скринінг здоров'я 40+" можна дізнатись на спеціальному ресурсі МОЗ. Серед іншого, на порталі є спеціальна карта, на якій можна відшукати найближчий медзаклад для огляду. Також є усі умови та інструкції для отримання допомоги від держави.

