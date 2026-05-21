"Кризис в банковском секторе уже начался": экономист рассказал, как РФ скрывает проблемы
В России обостряется кризис банковского сектора. И хотя Центральный банк еще пытается скрыть проблемы, речь идет о сценариях жестких ограничений в отношении клиентов российских финучреждений. Итак, насколько банки РФ близки к краху? Фокус разбирался.
В России фиксируются признаки кризиса в банковском секторе, который пока имеет скрытый характер. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР) со ссылкой на российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
По данным источников, доля проблемных активов в РФ превысила 10%, что, согласно методологии МВФ, соответствует уровню, который приближается к началу разбалансировки банковской системы. А то, что показатель удерживается выше этого порога три месяца подряд, указывает на устойчивый характер ухудшения качества банковских активов и рост рисков в секторе.
Какие проблемы российских банков маскирует формальная стабильность
Сейчас стабильность в банковском секторе РФ поддерживается реструктуризацией проблемных кредитов и доминированием государственных банков, что сдерживает панические настроения граждан. В то же время ухудшение качества активов продолжается.
На этом фоне замедляется экономика в целом. Об этом свидетельствует слабый рост ВВП — всего 0,4% за год. Дополнительным фактором давления являются корпоративные долги — просроченная задолженность между компаниями впервые превысила 8 трлн рублей (около 3,8% ВВП), а почти половина предприятий называет задержание платежей ключевой проблемой ведения бизнеса.
Как отмечают в ЦМАКП, проблемы в банковской системе РФ продолжают накапливаться, несмотря на внешнюю стабильность, а поддержка сектора в значительной степени обеспечивается доминированием государственных банков, реструктуризацией проблемных активов и регуляторными послаблениями.
"Центральный банк РФ (ЦБР) фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций. В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь", — сообщают источники.
Риски в секторе фактически признали и на уровне Центрального банка РФ. Как рассказал экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, регулятор обсуждал возможные сценарии финансирования последствий банкротств банков во время дискуссии с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), что свидетельствует о подготовке к потенциальному ухудшению ситуации в системе.
Эксперт обратил внимание на заявления представителей ЦБР об источниках финансирования последствий возможных банкротств банков РФ и заметил, что ранее такие расходы покрывались либо за счет Центробанка, либо за счет государственного бюджета. Однако сейчас оба эти источника фактически ограничены.
Проблемные кредиты не спрятать: сколько банков в РФ оставят сектор в 2026 году
"Официальная статистика Центрального банка РФ свидетельствует, что доля проблемных кредитов (таких, по которым заемщик длительное время не платит ни тело, ни проценты — ред.) в портфеле потребительского кредитования составляет 13,1% NPL, а в сегменте кредитов бизнеса — 11,5%. В то же время российские банки расширяют инструменты сокрытия проблемной задолженности. В частности, часть проблемных кредитов населению переносят на дочерние финансовые компании, фактически "разгружая" баланс. Общий уровень NPL в банковской системе, по оценкам, может достигать 20-25%", — комментирует ситуацию Виталий Шапран.
"Системный кризис в банковском секторе РФ уже начался, резервы по кредитным операциям "поедают" прибыли банков", — отметил экономист в комментарии Фокусу.
И хотя консолидированная прибыль финучреждений формально растет за счет СберБанка, общая картина для сектора ухудшается.
По словам эксперта, если в начале 2026 года убыточных банков в РФ было 34, то в начале апреля их количество выросло до более 70.
"Несмотря на снижение ставки Центробанка, ставки по кредитам в РФ снижаются медленно, именно из-за попыток банков компенсировать убытки от NPL. Не думаю, что это им поможет, но может замедлить кризис в банковском секторе. Сейчас около 12 банков в РФ могут покинуть рынок, даже не дождавшись конца года", — отметил Виталий Шапран.
Кто будет платить за банкротства банков
Согласно данным аналитической платформы Trading Economics, за январь-апрель 2026 года Федеральный бюджет РФ зафиксировал дефицит около 5,9-6 трлн рублей, а консолидированный бюджет — в размере 9-10 трлн рублей. Это ставит под сомнение возможность быстрого покрытия значительных расходов на рекапитализацию банков.
"ЦБР хочет, чтобы такое финансирование шло от Агентства по страхованию вкладов, но на самом деле его не хватает, и АСВ нужно будет искать дополнительные источники, как вариант они поднимут отчисления с банков в АСВ. Быстро ЦБР и АСВ эту проблему не решат", — объясняет Виталий Шапран.
Россиянам грозит заморозка вкладов?
На фоне проблем в банковском секторе российские вкладчики уже сталкиваются с жесткими финансовыми ограничениями. Прежде всего речь идет о валютных депозитах, ведь ограничения, введенные в 2022 году, до сих пор не отменены.
"Во-первых, никто не отменял ограничения на то, чтобы снимать валютные депозиты в наличной валюте. Россияне могут это сделать в рублях", — говорит Виталий Шапран.
"Во-вторых, ЦБР включил жесткий финмониторинг банков, и теперь очень часто россиянам просто блокируют счета, или задерживают снятие наличных", — добавил эксперт.
Что касается более масштабных ограничений, замораживание вкладов клиентов банков РФ вполне возможно, особенно если Центробанк будет вынужден снижать ставку на фоне высокой инфляции, которая сейчас составляет около 14%.
Ранее Фокус писал, что в Госдуме РФ уже открыто говорят о критическом состоянии экономики и признают, что она может не выдержать продолжения войны против Украины. Один из депутатов пожаловался на дефицит средств в российском бюджете.