У Росії загострюється криза банківського сектору. І хоча Центральний банк ще намагається приховати проблеми, йдеться про сценарії жорстких обмежень щодо клієнтів російських фінустанов. Тож, наскільки банки РФ близькі до краху? Фокус розбирався.

У Росії фіксуються ознаки кризи в банківському секторі, яка наразі має прихований характер. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) із посиланням на російський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

За даними джерел, частка проблемних активів в РФ перевищила 10%, що, згідно з методологією МВФ, відповідає рівню, який наближається до початку розбалансування банківської системи. А те, що показник утримується вище за цей поріг три місяці поспіль, вказує на стійкий характер погіршення якості банківських активів і зростання ризиків у секторі.

Які проблеми російських банків маскує формальна стабільність

Наразі стабільність у банківському секторі РФ підтримується реструктуризацією проблемних кредитів і домінуванням державних банків, що стримує панічні настрої громадян. Водночас погіршення якості активів триває.

Відео дня

На цьому тлі сповільнюється економіка загалом. Про це свідчить слабке зростання ВВП — лише 0,4% за рік. Додатковим фактором тиску є корпоративні борги — прострочена заборгованість між компаніями вперше перевищила 8 трлн рублів (близько 3,8% ВВП), а майже половина підприємств називає затримання платежів ключовою проблемою ведення бізнесу.

Як зазначають у ЦМАКП, проблеми в банківській системі РФ продовжують накопичуватися, попри зовнішню стабільність, а підтримка сектору значною мірою забезпечується домінуванням державних банків, реструктуризацією проблемних активів і регуляторними послабленнями.

Важливо

Економіка Росії на межі: чому навіть дорога нафта не рятує Кремль

"Центральний банк РФ (ЦБР) фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій. За цих умов офіційні дані лише маскують реальний масштаб втрат", — повідомляють джерела.

Ризики у секторі фактично визнали і на рівні Центрального банку РФ. Як розповів економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, регулятор обговорював можливі сценарії фінансування наслідків банкрутств банків під час дискусії з Агентством зі страхування вкладів (АСВ), що свідчить про підготовку до потенційного погіршення ситуації в системі.

Експерт звернув увагу на заяви представників ЦБР про джерела фінансування наслідків можливих банкрутств банків РФ і зауважив, що раніше такі витрати покривалися або коштом Центробанку, або за рахунок державного бюджету. Проте нині обидва ці джерела фактично обмежені.

Проблемні кредити не сховати: скільки банків у РФ залишать сектор 2026 року

"Офіційна статистика Центрального банку РФ свідчить, що частка проблемних кредитів (таких, за якими позичальник тривалий час не сплачує ні тіло, ні відсотки — ред.) у портфелі споживчого кредитування становить 13,1% NPL, а в сегменті кредитів бізнесу — 11,5%. Водночас російські банки розширюють інструменти приховування проблемної заборгованості. Зокрема, частину проблемних кредитів населенню переносять на дочірні фінансові компанії, фактично "розвантажуючи" баланс. Загальний рівень NPL у банківській системі, за оцінками, може сягати 20-25%", — коментує ситуацію Віталій Шапран.

За даними ЦБ Росії, портфель споживчих кредитів має 13,1% NPL

"Системна криза в банківському секторі РФ вже розпочалася, резерви по кредитних операціях "поїдають" прибутки банків", — наголосив економіст у коментарі Фокусу.

І хоча консолідований прибуток фінустанов формально зростає за рахунок СберБанку, загальна картина для сектору погіршується.

За словами експерта, якщо на початку 2026 року збиткових банків в РФ було 34, то на початку квітня їхня кількість зросла до понад 70.

Загальний рівень NPL у банківській системі РФ може становити 20–25%

"Попри зниження ставки Центробанку, ставки за кредитами у РФ знижуються повільно, саме через спроби банків компенсувати збитки від NPL. Не думаю, що це їм допоможе, але може уповільнити кризу в банківському секторі. Наразі близько 12 банків у РФ можуть залишити ринок, навіть не дочекавшись кінця року", — зазначив Віталій Шапран.

Близько 12 банків у РФ можуть залишити ринок, навіть не дочекавшись кінця року

Хто платитиме за банкрутства банків

Згідно із даними аналітичної платформи Trading Economics, за січень-квітень 2026 року Федеральний бюджет РФ зафіксував дефіцит близько 5,9-6 трлн рублів, а консолідований бюджет — у розмірі 9-10 трлн рублів. Це ставить під сумнів можливість швидкого покриття значних витрат на рекапіталізацію банків.

Важливо

Економіка РФ під тиском ЄС: як переслідування танкерів б'є по воєнних можливостях Кремля, — ЗМІ

"ЦБР хоче, щоб таке фінансування йшло від Агентства зі страхування вкладів, але насправді його не вистачає, і АСВ потрібно буде шукати додаткові джерела, як варіант вони піднімуть відрахування з банків до АСВ. Швидко ЦБР та АСВ цю проблему не вирішать", — пояснює Віталій Шапран.

Росіянам загрожує замороження вкладів?

На тлі проблем у банківському секторі російські вкладники вже стикаються з жорсткими фінансовими обмеженнями. Насамперед ідеться про валютні депозити, адже обмеження, запроваджені 2022 року, досі не скасовані.

"По-перше, ніхто не відміняв обмеження на те, щоби знімати валютні депозити у готівковій валюті. Росіяни можуть це зробити в рублях", — каже Віталій Шапран.

Щодо більш масштабних обмежень, то замороження вкладів росіян цілком можлива у разі якщо у ЦБР буде необхідність знижувати ставку при реальній високій інфляції

"По-друге, ЦБР увімкнув жорсткий фінмоніторинг банків, і тепер дуже часто росіянам просто блокують рахунки, або затримують зняття готівки", — додав експерт.

Щодо масштабніших обмежень, замороження вкладів клієнтів банків РФ є цілком можливим, особливо якщо Центробанк буде змушений знижувати ставку на тлі високої інфляції, яка наразі становить близько 14%.

Раніше Фокус писав, що в Держдумі РФ уже відкрито говорять про критичний стан економіки та визнають, що вона може не витримати продовження війни проти України. Один із депутатів поскаржився на дефіцит коштів у російському бюджеті.