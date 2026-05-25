Нефть дорожает из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана, но украинские АЗС пока не спешат переписывать ценники. После предыдущего скачка бензин, дизель и автогаз в крупных сетях остаются относительно стабильными.

В Украине после стремительного подорожания бензина рынок топлива пока не демонстрирует новых резких колебаний. В то же время мировые цены на нефть продолжают расти из-за геополитической напряженности. Фокус выяснил, что происходило на нефтяном рынке и сколько стоит бензин, дизель и автогаз на украинских АЗС 25 мая.

Цена на нефть выросла из-за сомнений инвесторов в мире между США и Ираном

22 мая стоимость нефти выросла, поскольку, как пишет Reuters, инвесторы сомневаются, что произойдет быстрый прорыв в мирных переговорах между США и Ираном. Но, по итогам недели котировки все еще движутся к снижению.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали примерно на 1,1%, — до 103,75 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 0,5%, — до 96,87 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов оба эталонных сорта дорожали более чем на 3%.

За неделю Brent потеряла более 5%, а WTI — около 8%. Рынок достаточно резко реагирует на любые сигналы о возможном перемирии, ведь от этого зависит стабильность поставок энергоносителей.

Между тем в Fitch Solutions повысили средний прогноз стоимости нефти Brent на 2026 год с 81,50 до 90 долларов за баррель. В компании объяснили это ожидаемым дефицитом поставок, необходимостью ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры в Персидском заливе, а также периодом в 6-8 недель, который может потребоваться для нормализации ситуации после завершения конфликта.

Сколько стоит топливо в Украине 25 мая

На украинском рынке ситуация пока что остается относительно спокойной. После предыдущего роста цен на бензин, дизель и автогаз операторы АЗС не демонстрируют новых резких скачков стоимости.

В понедельник, 25 мая, на крупных сетях АЗС действуют такие цены.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее Фокус писал, что США еще на 30 дней продлили смягчение санкций в отношении российской нефти, которая остается заблокированной в море. Такое решение должно уменьшить негативное влияние энергетического кризиса.