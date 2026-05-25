Нафта дорожчає через невизначеність навколо переговорів США та Ірану, але українські АЗС поки не поспішають переписувати цінники. Після попереднього стрибка бензин, дизель і автогаз у великих мережах залишаються відносно стабільними.

В Україні після стрімкого подорожчання бензину ринок пального наразі не демонструє нових різких коливань. Водночас світові ціни на нафту продовжують зростати через геополітичну напруженість. Фокус з’ясував, що відбувалося на нафтовому ринку та скільки коштує бензин, дизель і автогаз на українських АЗС 25 травня.

Ціна на нафту зросла через сумнів інвесторів у мир між США та Іраном

22 травня вартість нафти зросла, оскільки, як пише Reuters, інвестори сумніваються, що відбудеться швидкий прорив у мирних переговорах між США та Іраном. Та, за підсумками тижня котирування все ще рухаються до зниження.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали приблизно на 1,1%, — до 103,75 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 0,5%, — до 96,87 долара за барель. Раніше під час торгів обидва еталонні сорти дорожчали на понад 3%.

За тиждень Brent втратила понад 5%, а WTI — близько 8%. Ринок досить різко реагує на будь-які сигнали щодо можливого перемир’я, адже від цього залежить стабільність постачання енергоносіїв.

Тим часом у Fitch Solutions підвищили середній прогноз вартості нафти Brent на 2026 рік із 81,50 до 90 доларів за барель. У компанії пояснили це очікуваним дефіцитом постачання, необхідністю ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури в Перській затоці, а також періодом у 6–8 тижнів, який може знадобитися для нормалізації ситуації після завершення конфлікту.

Скільки коштує пальне в Україні 25 травня

На українському ринку ситуація поки що залишається відносно спокійною. Після попереднього зростання цін на бензин, дизель і автогаз оператори АЗС не демонструють нових різких стрибків вартості.

У понеділок, 25 травня, на великих мережах АЗС діють такі ціни.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше Фокус писав, що США ще на 30 днів продовжили пом’якшення санкцій щодо російської нафти, яка залишається заблокованою в морі. Таке рішення має зменшити негативний вплив енергетичної кризи.