Великобритания ввела новый пакет санкций против России, направленный на криптовалютные платформы, банки и финансовые сети, которые, по данным Лондона, помогали Кремлю обходить международные ограничения и финансировать войну против Украины.

Под новые санкции Британии попали 18 компаний и физических лиц РФ. Ограничения предусматривают замораживание активов, а также запрет британским компаниям проводить платежи и поддерживать корреспондентские банковские отношения с подсанкционными структурами. Об этом говорится в официальном заявлении правительства.

В центре внимания британских властей оказалась сеть A7, которую в Лондоне назвали поддерживаемой Кремлем системой для обхода западных санкций.

В британском правительстве заявили, что A7 использовалась для финансирования военных закупок, проведения платежей от продажи российской нефти и перевода средств в рамках "теневой финансовой системы", которая поддерживает российскую военную экономику.

Половина годовых военных расходов России

По оценкам Лондона, в прошлом году через сеть A7 могли пройти более 90 млрд долларов, что составляет примерно половину годовых военных расходов России.

Также в Британии заявили, что одна из глобальных криптовалютных платформ, которая попала под санкции, могла помочь вернуть Кремлю более 1,5 млрд долларов.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что Лондон будет усиливать давление на финансовые механизмы РФ.

"Если Кремль думает, что может обойти наши санкции, прячась за криптовалютными сетями и теневыми финансовыми системами, то он глубоко ошибается", — заявила Купер.

По ее словам, Британия адаптирует санкционную политику к новым схемам обхода ограничений.

"Мы отслеживаем и перекрываем финансовые артерии, которые поддерживают военную машину Путина. Не будет безопасных мест для тех, кто способствует российской агрессии", — подчеркнула глава МИД.

Новые санкции против РФ ввела Британия

Кто попал под санкции

Под санкции также попали криптобиржи и компании, связанные с российским финансовым сектором, в частности Huobi Global S.A. — одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, ныне известная как HTX.

В санкционном списке Британии отмечается, что платформа могла предоставлять финансовые ресурсы, товары или технологии лицам и компаниям, связанным с финансовым сектором РФ.

Ограничения затронули и киргизский банк, который, по данным британских властей, мог способствовать проведению платежей для сети A7, а также три компании из Грузии, которые работали с ориентацией на российский рынок и могли помогать обходить санкции. В список также вошли компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

В британском правительстве отметили, что санкции против РФ уже нанесли значительный удар по российской экономике. По оценкам Лондона, из-за международных ограничений Россия потеряла более 450 млрд долларов — сумму, эквивалентную двум годам финансирования войны.

"Пока продолжаются убийства в Украине, Великобритания и ее союзники готовы и в дальнейшем усиливать давление на Россию", — заявили в правительстве страны.

Напомним, ранее речь шла о предложении Еврокомиссии по ослаблению санкций против России. По крайней мере, на 9 месяцев, чтобы сотрудничать с китайским производителем микросхем, продукция которого необходима для производителей авто из ЕС.