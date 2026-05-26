Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на криптовалютні платформи, банки та фінансові мережі, які, за даними Лондона, допомагали Кремлю обходити міжнародні обмеження та фінансувати війну проти України.

Під нові санкції Британії потрапили 18 компаній та фізичних осіб РФ. Обмеження передбачають замороження активів, а також заборону британським компаніям проводити платежі та підтримувати кореспондентські банківські відносини з підсанкційними структурами. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

У центрі уваги британської влади опинилася мережа A7, яку в Лондоні назвали підтримуваною Кремлем системою для обходу західних санкцій.

У британському уряді заявили, що A7 використовувалася для фінансування військових закупівель, проведення платежів від продажу російської нафти та переказу коштів у межах "тіньової фінансової системи", яка підтримує російську військову економіку.

Половина річних військових витрат Росії

За оцінками Лондона, минулого року через мережу A7 могли пройти понад 90 млрд доларів, що становить приблизно половину річних військових витрат Росії.

Також у Британії заявили, що одна з глобальних криптовалютних платформ, яка потрапила під санкції, могла допомогти повернути Кремлю понад 1,5 млрд доларів.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер наголосила, що Лондон посилюватиме тиск на фінансові механізми РФ.

"Якщо Кремль думає, що може обійти наші санкції, ховаючись за криптовалютними мережами та тіньовими фінансовими системами, то він глибоко помиляється", — заявила Купер.

За її словами, Британія адаптує санкційну політику до нових схем обходу обмежень.

"Ми відстежуємо та перекриваємо фінансові артерії, які підтримують військову машину Путіна. Не буде безпечних місць для тих, хто сприяє російській агресії", — підкреслила глава МЗС.

Хто потрапив під санкції

Під санкції також потрапили криптобіржі та компанії, пов’язані з російським фінансовим сектором, зокрема Huobi Global S.A. — одна з найбільших криптовалютних бірж світу, нині відома як HTX.

У санкційному списку Британії зазначається, що платформа могла надавати фінансові ресурси, товари або технології особам та компаніям, пов’язаним із фінансовим сектором РФ.

Обмеження зачепили і киргизький банк, який, за даними британської влади, міг сприяти проведенню платежів для мережі A7, а також три компанії з Грузії, які працювали з орієнтацією на російський ринок та могли допомагати обходити санкції. До списку також увійшли компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів.

У британському уряді наголосили, що санкції проти РФ уже завдали значного удару по російській економіці. За оцінками Лондона, через міжнародні обмеження Росія втратила понад 450 млрд доларів — суму, еквівалентну двом рокам фінансування війни.

"Поки тривають убивства в Україні, Велика Британія та її союзники готові й надалі посилювати тиск на Росію", — заявили в уряді країни.

Нагадаємо, раніше йшлося про пропозицію Єврокомісії щодо послаблення санкцій проти Росії. Принаймні, на 9 місяців, щоб співпрацювати з китайським виробником мікросхем, продукція якого необхідна для виробників авто з ЄС.