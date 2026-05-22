Постачає мікросхеми для дронів: у ЄС хочуть послабити санкції проти РФ заради компанії з КНР

Єврокомісія запропонувала послабити санкції проти Росії на дев'ять місяців, щоб співпрацювати з китайським виробником мікросхем, продукція якого необхідна для виробників авто з ЄС.

Мова йде про компанію Yangzhou Yangjie Electronic, яка входить до 20-го пакету санкцій проти Росії. Про це пише Global Banking & Finance Review.

За словами речника Єврокомісії, компанія Yangzhou Yangjie Electronic залишиться в списку санкцій Євросоюзу, але тимчасове послаблення санкцій дозволить автовиробникам знайти альтернативні поставки мікросхем і уникнути "серйозних перебоїв".

"Ця компанія була додана до нашого списку санкцій, тому що вона істотно сприяла зміцненню військових можливостей Росії. Її продукцію було виявлено у безпілотниках, які російські війська використовують в Україні", — заявив представник Єврокомісії.

Видання пише, що європейські автовиробники стали більше покладатися на компанію Yangzhou Yangjie Electronic, щоб замінити продукцію китайських конкурентів, які були в попередніх пакетах санкцій проти Росії.

Про те, щоб цей захід набрав чинності, країни ЄС повинні будуть одноголосно погодити пропозицію,

"Мета наших санкцій — змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб вони не мали значного негативного впливу на ЄС", — пояснив ініціативу представник Єврокомісії.

Санкції проти РФ у світі: що відомо

Нагадаємо, що Сполучені Штати продовжили послаблення санкцій для російської нафти, яка застрягла у морі, ще на 30 днів. Цей крок покликаний послабити негативні наслідки від енергетичної кризи.

Також Велика Британія оголосила про масштабний санкційний пакет проти Росії з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Під обмеження, зокрема, потрапив оператор нафтопроводів "Транснефть", який транспортує більшість російської сирої нафти на експорт.

Також США продовжили дію санкцій проти РФ іще на рік. Їхня дія повинна тривати після 6 березня 2026 року.