Поставляет микросхемы для дронов: в ЕС хотят ослабить санкции против РФ ради компании из КНР

Еврокомиссия предложила ослабить санкции против России на девять месяцев, чтобы сотрудничать с китайским производителем микросхем, продукция которого необходима для производителей авто из ЕС.

Речь идет о компании Yangzhou Yangjie Electronic, которая входит в 20-й пакет санкций против России. Об этом пишет Global Banking & Finance Review.

По словам представителя Еврокомиссии, компания Yangzhou Yangjie Electronic останется в санкционном списке Евросоюза, но временное ослабление санкций позволит автопроизводителям найти альтернативные поставки микросхем и избежать "серьезных перебоев".

"Эта компания была добавлена в наш санкционный список, потому что она существенно способствовала укреплению военных возможностей России. Ее продукция была обнаружена в беспилотниках, которые российские войска используют в Украине", — заявил представитель Еврокомиссии.

Издание пишет, что европейские автопроизводители стали больше полагаться на компанию Yangzhou Yangjie Electronic, чтобы заменить продукцию китайских конкурентов, которые были в предыдущих пакетах санкций против России.

О том, чтобы эта мера вступила в силу, страны ЕС должны будут единогласно согласовать предложение,

"Цель наших санкций — изменить поведение, и мы стремимся найти баланс, чтобы они не имели значительного негативного влияния на ЕС", — пояснил инициативу представитель Еврокомиссии.

Санкции против РФ в мире: что известно

Напомним, что Соединенные Штаты продлили ослабление санкций для российской нефти, которая застряла в море, еще на 30 дней. Этот шаг призван ослабить негативные последствия от энергетического кризиса.

Также Великобритания объявила о масштабном санкционном пакете против России по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничения, в частности, попал оператор нефтепроводов "Транснефть", который транспортирует большинство российской сырой нефти на экспорт.

Также США продлили действие санкций против РФ еще на год. Их действие должно продолжаться после 6 марта 2026 года.