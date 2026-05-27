Во время войны технические специалисты нужны не только бизнесу, но и Силам обороны. Но, если гражданские работодатели предлагают зарплаты опираясь на опыт и уровень специалиста, в армии выплаты зависят еще и от звания, места службы и рисков.

ІТ-сфера в Украине годами ассоциировалась с высокими зарплатами. Однако в армии действует другая логика: там выплачивают не зарплату, а денежное обеспечение, размер которого зависит от задач и места службы. Фокус выяснил, сколько платят ІТ-специалистам в Силах обороны, и сравнил эти суммы с предложениями на гражданском рынке.

Айтишники в армии — какие выплаты предлагают в Силах обороны

В армии айтишники получают не зарплату в гражданском понимании, а денежное обеспечение. Его минимальный размер составляет от 20 130 грн в месяц, но фактическая сумма может быть значительно больше. На выплаты влияют:

звание;

должность;

выслуга лет;

место службы;

участие в боевых действиях;

вид и род войск.

По данным Work.ua, сейчас в Силах обороны есть 33 вакансии для ІТ-специалистов. В таких объявлениях уровень денежного обеспечения стартует примерно от 20 000 грн и может достигать 214 000 грн в месяц.

Самые высокие выплаты среди найденных вакансий предлагают в отряде активных действий ГУР МО Украины "Феррата". Там ищут ІТ-специалиста, который будет заниматься администрированием и техническим обслуживанием внутренней сети, оборудования связи с программным управлением и систем передачи данных. За это предлагают 44 000-214 000 грн денежного обеспечения.

Среди высокооплачиваемых предложений также есть вакансия связиста / IT-специалиста в батальоне беспилотных систем, где предлагают 50 000-120 000 грн.

Также в Силах обороны ІТ-специалистам предлагают вакансии в:

центре рекрутинга украинской армии — 20 000-60 000 грн;

бригаде морской пехоты — 23 500-55 000 грн;

31 ОМБр — 21 000-50 000 грн;

центре рекрутинга СБС — около 50 000 грн;

159 ОМБр — 20 000-120 000 грн;

"Азове" — 27 000-127 000 грн;

РТЦК и СП — 21 000-120 000 грн.

То есть разброс выплат в армии очень широкий. Большинство должностей предусматривает базовое денежное обеспечение на уровне 20 000-30 000 грн, тогда как в подразделениях с более сложными или рискованными задачами суммы в несколько раз выше.

Сколько получает гражданский айтишник

Уровень зарплат в украинском ІТ также остается неравномерным.

Доход в ІТ-сфере зависит не только от квалификации специалиста, но и от формата работы, специализации, города, типа компании и уровня ответственности

В мае 2026 года средняя зарплата по должности "ІТ-специалист" в Украине составляет 30 000 грн. Этот показатель в Work.ua рассчитали на основе 144 вакансий. За последний год зарплата в этой категории выросла на 20%, а количество вакансий — на 41%. В то же время в мае открытых позиций было меньше, чем в апреле.

Наибольший средний показатель заработной платы зафиксирован в Киеве, где работникам предлагают 35 000 грн. Примерно столько же работодатели готовы платить специалистам, которые работают дистанционно

Впрочем, эти данные стоит воспринимать скорее как общий ориентир, а не реальные финансовые возможности специалистов на конкретных должностях. Как выяснил Фокус, украинским ІТ-специалистам работодатели предлагают такие зарплаты:

руководитель отдела эксплуатации и модернизации ІТ-инфраструктуры — от 60 518 до 87 531 грн в месяц;

ІТ-специалист в международной компании — от 80 000 до 120 000 грн в месяц;

руководитель отдела развития маркетинга в IT-проекте — 60 000 грн;

специалист среднего уровня — 50 000-60 000 грн;

специалист технической поддержки, который помогает клиентам или сотрудникам решать проблемы с программным обеспечением, — 25 000-50 000 грн;

системный администратор — около 35 000 грн;

специалист поддержки пользователей в IT — 20 000-30 000 грн.

В украинском ІТ зарплаты стартуют от 20 000 грн. Фото: Unsplash

Отдельный фактор гражданского ІТ-рынка — бронирование от мобилизации. Часть компаний указывает такую возможность в вакансиях, и для кандидатов во время войны это может быть не менее важным аргументом, чем уровень зарплаты.

Если сравнивать минимальные суммы, то гражданский ІТ-специалист в среднем может рассчитывать на 30 000 грн, тогда как в Силах обороны денежное обеспечение стартует от 20 000 грн. Но верхняя граница в военных вакансиях существенно выше, ведь в некоторых подразделениях предлагают до 214 000 грн.

Впрочем, высокие выплаты в армии связаны не только с техническими навыками, но и с уровнем риска. Поэтому сравнивать эти суммы напрямую сложно.

Ранее Фокус сообщал, что военные могут получать единовременную денежную помощь после увольнения со службы. Размер выплат достигает до 50% месячного денежного обеспечения.