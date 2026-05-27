Під час війни технічні спеціалісти потрібні не лише бізнесу, а й Силам оборони. Та, якщо цивільні роботодавці пропонують зарплати спираючись на досвід та рівень фахівця, у війську виплати залежать ще й від звання, місця служби та ризиків.

ІТ-сфера в Україні роками асоціювалася з високими зарплатами. Однак у війську діє інша логіка: там виплачують не зарплату, а грошове забезпечення, розмір якого залежить від завдань і місця служби. Фокус з’ясував, скільки платять ІТ-спеціалістам у Силах оборони, і порівняв ці суми з пропозиціями на цивільному ринку.

Айтівці у війську — які виплати пропонують в Силах оборони

У війську айтівці отримують не зарплату в цивільному розумінні, а грошове забезпечення. Його мінімальний розмір становить від 20 130 грн на місяць, але фактична сума може бути значно більшою. На виплати впливають:

звання;

посада;

вислуга років;

місце служби;

участь у бойових діях;

вид і рід військ.

За даними Work.ua, нині в Силах оборони є 33 вакансії для ІТ-спеціалістів. У таких оголошеннях рівень грошового забезпечення стартує приблизно від 20 000 грн і може сягати 214 000 грн на місяць.

Найвищі виплати серед знайдених вакансій пропонують у загоні активних дій ГУР МО України "Феррата". Там шукають ІТ-фахівця, який займатиметься адмініструванням і технічним обслуговуванням внутрішньої мережі, обладнання зв’язку з програмним управлінням та систем передачі даних. За це пропонують 44 000–214 000 грн грошового забезпечення.

Серед високооплачуваних пропозицій також є вакансія зв’язківця / ІТ-спеціаліста в батальйоні безпілотних систем, де пропонують 50 000–120 000 грн.

Також у Силах оборони ІТ-фахівцям пропонують вакансії в:

центрі рекрутингу української армії — 20 000–60 000 грн;

бригаді морської піхоти — 23 500–55 000 грн;

31 ОМБр — 21 000–50 000 грн;

центрі рекрутингу СБС — близько 50 000 грн;

159 ОМБр — 20 000–120 000 грн;

"Азові" — 27 000–127 000 грн;

РТЦК та СП — 21 000–120 000 грн.

Тобто розкид виплат у війську дуже широкий. Більшість посад передбачає базове грошове забезпечення на рівні 20 000–30 000 грн, тоді як у підрозділах зі складнішими або ризикованими завданнями суми у кілька разів вищі.

Скільки отримує цивільний айтівець

Рівень зарплат в українському ІТ також залишається нерівномірним.

У травні 2026 року середня зарплата за посадою "ІТ-спеціаліст" в Україні становить 30 000 грн. Цей показник у Work.ua розрахували на основі 144 вакансій. За останній рік зарплата в цій категорії зросла на 20%, а кількість вакансій — на 41%. Водночас у травні відкритих позицій було менше, ніж у квітні.

Найбільший середній показник заробітної плати зафіксований у Києві, де працівникам пропонують 35 000 грн. Приблизно стільки ж роботодавці готові платити фахівцям, які працюють дистанційно

Втім, ці дані варто сприймати радше як загальний орієнтир, а не реальні фінансові можливості фахівців на конкретних посадах. Як з’ясував Фокус, українським ІТ-фахівцям роботодавці пропонують такі зарплати:

керівник відділу експлуатації та модернізації ІТ-інфраструктури — від 60 518 до 87 531 грн на місяць;

ІТ-спеціаліст у міжнародній компанії — від 80 000 до 120 000 грн на місяць;

керівник відділу розвитку маркетингу в IT-проєкті — 60 000 грн;

спеціаліст середнього рівня — 50 000–60 000 грн;

фахівець технічної підтримки, який допомагає клієнтам або співробітникам розв'язувати проблеми з програмним забезпеченням, — 25 000–50 000 грн;

системний адміністратор — близько 35 000 грн;

спеціаліст підтримки користувачів в IT — 20 000–30 000 грн.

В українському ІТ зарплати стартують від 20 000 грн

Окремий фактор цивільного ІТ-ринку — бронювання від мобілізації. Частина компаній вказує таку можливість у вакансіях, і для кандидатів під час війни це може бути не менш важливим аргументом, ніж рівень зарплати.

Якщо порівнювати мінімальні суми, то цивільний ІТ-спеціаліст у середньому може розраховувати на 30 000 грн, тоді як у Силах оборони грошове забезпечення стартує від 20 000 грн. Але верхня межа у військових вакансіях суттєво вища, адже в деяких підрозділах пропонують до 214 000 грн.

Втім, високі виплати у війську пов’язані не лише з технічними навичками, а й з рівнем ризику. Тому порівнювати ці суми напряму складно.

Раніше Фокус повідомляв, що військові можуть отримувати одноразову грошову допомогу після звільнення зі служби. Розмір виплат сягає до 50% місячного грошового забезпечення.