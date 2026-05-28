Украинцам больше не обязательно хранить бумажные квитанции за газ "на всякий случай". Все счета и историю оплат компания "Нафтогаз" предлагает держать в электронном архиве.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" на странице Facebook предложила своим клиентам отказаться от бумажных платежек. Поскольку потребители могут проверять всю информацию через приложение КУБ.

В мобильном приложении есть архив, где хранятся все платежки. Благодаря этому потребители могут в любой момент просмотреть историю платежей, быстро найти нужный счет и отслеживать объемы потребления газа, а также больше не хранить бумажные квитанции.

В приложении КУБ владельцы лицевых счетов могут отказаться от бумажных квитанций. Это можно сделать несколькими способами:

через раздел "История расчетов";

через "Профиль" — "Мои расчеты" — "Актуальный счет";

после оплаты счета.

В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что приложение позволяет:

передавать показатели газового счетчика;

оплачивать счета за потребленный газ и его доставку;

добавлять и контролировать несколько лицевых счетов в одном профиле;

следить за объемами потребления через дашборд и заранее планировать расходы.

получать напоминания о показаниях и оплате, а также советы по энергосбережению.

Напомним, для бытовых потребителей в Украине и в дальнейшем действует фиксированный тариф на газ. Большинство украинских домохозяйств, которые обслуживает ГК "Нафтогаз Украины", продолжают платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр.

Хотя ранее эксперт по ЖКХ Олег Попенко не исключал, что в этом году власти могут прибегнуть к определенным шагам по пересмотру тарифов на газ, тепло и горячую воду.

По его словам, на ситуацию влияет подорожание энергоресурсов из-за эскалации на Ближнем Востоке, провал программы "20/20" по наращиванию добычи газа, а также значительные повреждения газодобывающей инфраструктуры.