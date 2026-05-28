Українцям більше не обов’язково зберігати паперові квитанції за газ "про всяк випадок". Усі рахунки та історію оплат компанія “Нафтогаз” пропонує тримати в електронному архіві.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на сторінці Facebook запропонувала своїм клієнтам відмовитися від паперових платіжок. Оскільки споживачі можуть перевіряти всю інформацію через застосунок КУБ.

В мобільному додатку є архів, де зберігаються всі платіжки. Завдяки цьому споживачі можуть у будь-який момент переглянути історію платежів, швидко знайти потрібний рахунок і відстежувати обсяги споживання газу, а також більше не зберігати паперові квитанції.

В застосунку КУБ власники особових рахунків можуть відмовитися від паперових квитанцій. Це можна зробити кількома способами:

через розділ "Історія розрахунків";

через "Профіль" — "Мої розрахунки" — "Актуальний рахунок";

після оплати рахунку.

У компанії "Нафтогаз України" пояснили, що застосунок дає змогу:

передавати показники газового лічильника;

сплачувати рахунки за спожитий газ і його доставку;

додавати та контролювати кілька особових рахунків в одному профілі;

стежити за обсягами споживання через дашборд і заздалегідь планувати витрати.

отримувати нагадування про показання та оплату, а також поради з енергоощадності.

Нагадаємо, для побутових споживачів в Україні й надалі діє фіксований тариф на газ. Більшість українських домогосподарств, які обслуговує ГК "Нафтогаз України", продовжують сплачувати за блакитне паливо 7,96 грн за кубометр.

Хоча раніше експерт з ЖКГ Олег Попенко не виключав, що цього року влада може вдатися до певних кроків щодо перегляду тарифів на газ, тепло та гарячу воду.

За його словами, на ситуацію впливає подорожчання енергоресурсів через ескалацію на Близькому Сході, провал програми "20/20" із нарощування видобутку газу, а також значні пошкодження газовидобувної інфраструктури.