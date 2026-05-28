Экономика Война и деньги

Выплаты от Красного Креста: кому доступна денежная помощь и как определяют сумму

Красный Крест оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате большой войны
Иллюстративное фото: украинцы могут получить денежную помощь от Красного Креста | Фото: Красный Крест

Красный Крест в рамках нескольких программ оказывает финансовую помощь украинцам. Размер выплат зависит от потребностей человека или домохозяйства.

Украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны, могут получить денежную помощь от Красного Креста. Речь идет не об универсальных выплатах для всех граждан, а о целевой помощи для отдельных категорий населения. Размер финансовой поддержки определяют индивидуально.

Денежная помощь на восстановление жилья

Одна из программ касается восстановления жилья, поврежденного в результате боевых действий. В Красном Кресте сообщили, что такая денежная помощь действует с 2024 года и направлена на граждан, чьи дома или квартиры получили легкие или средние повреждения. Речь идет о крыше, окнах, дверях и других базовых элементах жилья.

Красный Крест оказывает денежную помощь на восстановление жилья после обстрелов

Однако, рассчитывать на эту помощь могут только жители таких областей как:

  • Черкасская (265 домохозяйств);
  • Кировоградская (31 домохозяйство);
  • Полтавская (189 домохозяйств).

Красный Крест оказывает денежную помощь жителям трех областей на восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий

Важно, что фиксированной суммы для всех нет. Размер денежной помощи определяют после оценки повреждений жилья. То есть каждое домохозяйство получает сумму, которая зависит от конкретной ситуации и степени разрушений.

Общий бюджет программы составляет 16 856 962 грн. Она реализована при поддержке Канадского Красного Креста

Кто еще может получить денежную помощь от Красного Креста

Финансовую поддержку оказывают и украинцам, которых освободили из российского плена. Эта программа реализуется в сотрудничестве с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека при поддержке Британского Красного Креста.

Такая помощь выплачивается только один раз и должна покрыть важнейшие первоочередные потребности людей после освобождения, в частности, пройти медицинское обследование.

"Одноразовая помощь направлена на покрытие важнейших первоочередных потребностей бенефициаров, чтобы они могли сосредоточиться на возвращении к привычной жизни, почувствовать безопасность и получить необходимую поддержку на пути к интеграции в общество", — говорится на сайте Красного Креста.

Как и в программе по восстановлению жилья, сумму денежной помощи определяют отдельно для каждого человека. Сначала во время опроса выясняют его потребности, а затем подбирают соответствующий пакет поддержки. В целом программа предусматривает три варианта денежной помощи, а именно на:

  • базовые расходы;
  • медицинское обследование;
  • аренду жилья на три месяца.

Отмечается, что с октября 2025 года по март текущего года финансовую поддержку оказали 66 гражданским лицам. Общая сумма выплат составила 2 565 274 грн.

