Украинцы, которые оформили базовую социальную помощь, в мае 2026 года жалуются на задержку средств. Когда ждать выплаты?

С 2025 года в Украине заработала базовая социальная помощь. Это новый формат поддержки для семей с низкими доходами, который должен был упростить систему соцвыплат и заменить несколько отдельных пособий одной ежемесячной суммой. Однако в мае 2026-го получатели начали жаловаться, что деньги не поступают. Фокус выяснил, что такое базовая социальная помощь, кто имеет право на выплаты и почему их задерживают.

Что такое базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь — это новый формат государственной поддержки для семей с низкими доходами. Ее суть заключается в том, чтобы вместо нескольких отдельных социальных пособий семья получала одну ежемесячную выплату.

Відео дня

Как пояснили в "Дії", эта услуга объединяет имеющиеся соцвыплаты в единую государственную помощь для семей с низким доходом. Подать заявление можно онлайн, а деньги поступают на Дию.Карту.

Базовая социальная помощь — это экспериментальный проект, который объединяет все отдельные социальные выплаты в одну

Кто может получить базовую социальную помощь

Заявление могут подать семьи, которые уже получают или имеют право на отдельные виды государственной поддержки. В частности, речь идет о:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

помощь на детей в многодетных семьях;

временную помощь детям, родители которых не платят алименты;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отметили, что базовая социальная помощь объединяет несколько видов социальных выплат в одну сумму, которая рассчитывается на всю семью с учетом состава домохозяйства и доходов.

Базовая социальная помощь — кто не может рассчитывать на выплаты

В программе есть ограничения по предоставлению денежной поддержки. Базовая социальная помощь может не назначаться, если в семье есть трудоспособные взрослые, которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут предпринимательскую деятельность и не состоят на учете в центре занятости.

Важно

Потеря пенсии из-за записи в трудовой: какие ошибки 30-летней давности оставляют людей без стажа

Также украинцам могут отказать, если:

за последний год они совершали покупку на сумму более 100 тыс. грн;

на банковских счетах есть более 100 тыс. грн или облигации на эту же сумму;

есть вторая квартира или дом или несколько автомобилей в собственности семьи. Исключения касаются, в частности, жилья на территориях боевых действий или разрушенного из-за войны.

Когда поступят выплаты базовой социальной помощи

Базовая социальная помощь назначается за тот месяц, в котором человек подал заявление. По стандартной процедуре деньги должны поступать раз в месяц, обычно это происходит в первой половине месяца. Если же заявление подали не в начале, а посреди месяца, первую выплату могут перечислить в конце текущего месяца или уже в начале следующего.

По стандартной процедуре деньги должны поступать раз в месяц, обычно это происходит в первой половине месяца. Если же заявление подали не в начале, а посреди месяца, первую выплату могут перечислить в конце текущего месяца или уже в начале следующего

Впрочем, в мае 2026 года получатели столкнулись с задержкой. В конце марта в соцсети Threads в "Дії" сообщили, что выплаты базовой социальной помощи временно приостановили. Проблему должны урегулировать Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины.

В Украине выплаты базовой социальной помощи временно приостановили Фото: Скриншот

Было отмечено, что, когда вопрос будет решен, помощь автоматически продолжат, а все невыплаченные средства начислят за весь период, в течение которого деньги не поступали. Дополнительно подавать заявления или обращаться в учреждения получателям не нужно.

При этом точной даты, когда выплаты возобновят, не назвали.

Ранее Фокус писал, что украинцы смогут получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Размер выплат колеблется от 2700 до 3100 гривен.