Українці, які оформили базову соціальну допомогу, у травні 2026 року скаржаться на затримку коштів. Тож, коли чекати на виплати?

Від 2025 року в Україні запрацювала базова соціальна допомога. Це новий формат підтримки для сімей із низькими доходами, який мав спростити систему соцвиплат і замінити кілька окремих допомог однією щомісячною сумою. Однак у травні 2026-го отримувачі почали скаржитися, що гроші не надходять. Фокус з’ясував, що таке базова соціальна допомога, хто має право на виплати та чому їх затримують.

Що таке базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога — це новий формат державної підтримки для родин із низькими доходами. Її суть полягає в тому, щоб замість кількох окремих соціальних допомог сім’я отримувала одну щомісячну виплату.

Як пояснили в "Дії", ця послуга об’єднує наявні соцвиплати в єдину державну допомогу для родин з низьким доходом. Подати заяву можна онлайн, а гроші надходять на Дію.Картку.

Відео дня

Базова соціальна допомога — це експериментальний проєкт, який об'єднує всі окремі соціальні виплати в одну

Хто може отримати базову соціальну допомогу

Заяву можуть подати сім’ї, які вже отримують або мають право на окремі види державної підтримки. Зокрема, йдеться про:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) зауважили, що базова соціальна допомога об’єднує кілька видів соціальних виплат в одну суму, яка розраховується на всю сім’ю з урахуванням складу домогосподарства та доходів.

Базова соціальна допомога — хто не може розраховувати на виплати

У програмі є обмеження з надання грошової підтримки. Базова соціальна допомога може не призначатися, якщо у сім’ї є працездатні дорослі, які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать, не ведуть підприємницьку діяльність і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Важливо

Втрата пенсії через запис у трудовій: які помилки 30-річної давнини залишають людей без стажу

Також українцям можуть відмовити, якщо:

за останній рік вони робили покупку на суму понад 100 тис. грн;

на банківських рахунках є понад 100 тис. грн або облігації на цю ж суму;

є друга квартира чи будинок або кілька автомобілів у власності сім’ї. Винятки стосуються, зокрема, житла на територіях бойових дій або зруйнованого через війну.

Коли надійдуть виплати базової соціальної допомоги

Базова соціальна допомога призначається за той місяць, у якому людина подала заяву. За стандартною процедурою гроші мають надходити раз на місяць, зазвичай це відбувається в першій половині місяця. Якщо ж заяву подали не на початку, а посеред місяця, першу виплату можуть перерахувати наприкінці поточного місяця або вже на початку наступного.

За стандартною процедурою гроші мають надходити раз на місяць, зазвичай це відбувається в першій половині місяця. Якщо ж заяву подали не на початку, а посеред місяця, першу виплату можуть перерахувати наприкінці поточного місяця або вже на початку наступного

Втім, у травні 2026 року отримувачі зіткнулися із затримкою. Наприкінці березня в соцмережі Threads у "Дії" повідомили, що виплати базової соціальної допомоги тимчасово призупинили. Проблему мають врегулювати Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України.

В Україні виплати базової соціальної допомоги тимчасово призупинили Фото: Скриншот

Було зазначено, що, коли питання буде вирішено, допомогу автоматично продовжать, а всі невиплачені кошти нарахують за весь період, упродовж якого гроші не надходили. Додатково подавати заяви чи звертатися до установ отримувачам не потрібно.

Водночас точної дати, коли виплати відновлять, не назвали.

Раніше Фокус писав, що українці зможуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Розмір виплат коливається від 2700 до 3100 гривень.