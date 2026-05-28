Червоний Хрест в рамках кількох програм надає фінансову допомогу українцям. Розмір виплат залежить від потреб людини або домогосподарства.

Українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста. Йдеться не про універсальні виплати для всіх громадян, а про цільову допомогу для окремих категорій населення. Розмір фінансової підтримки визначають індивідуально.

Грошова допомога на відновлення житла

Одна з програм стосується відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. У Червоному Хресті повідомили, що така грошова допомога діє з 2024 року і спрямована на громадян, чиї будинки або квартири зазнали легких чи середніх пошкоджень. Йдеться про дах, вікна, двері та інші базові елементи житла.

Проте, розраховувати на цю допомогу можуть лише мешканці таких областей як:

Черкаська (265 домогосподарств);

Кіровоградська (31 домогосподарство);

Полтавська (189 домогосподарств).

Важливо, що фіксованої суми для всіх немає. Розмір грошової допомоги визначають після оцінки пошкоджень житла. Тобто кожне домогосподарство отримує суму, яка залежить від конкретної ситуації та ступеня руйнувань.

Загальний бюджет програми становить 16 856 962 грн. Вона реалізована за підтримки Канадського Червоного Хреста

Хто ще може отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

Фінансову підтримку надають й українцям, яких звільнили з російського полону. Ця програма реалізовується у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за підтримки Британського Червоного Хреста.

Така допомога виплачується лише один раз і має покрити найважливіші першочергові потреби людей після звільнення, зокрема, пройти медичне обстеження.

“Одноразова допомога спрямована на покриття найважливіших першочергових потреб бенефіціарів, аби вони могли зосередитися на поверненні до звичного життя, відчути безпеку та отримати необхідну підтримку на шляху до інтеграції в суспільство”, — йдеться на сайті Червоного Хреста.

Як і в програмі з відновлення житла, суму грошової допомоги визначають окремо для кожної людини. Спершу під час опитування з’ясовують її потреби, а потім підбирають відповідний пакет підтримки. Загалом програма передбачає три варіанти грошової допомоги, а саме на:

базові витрати;

медичне обстеження;

оренду житла на три місяці.

Зазначається, що з жовтня 2025 року по березень поточного року фінансову підтримку надали 66 цивільним особам. Загальна сума виплат становила 2 565 274 грн.

