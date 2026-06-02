Не только не включать кондиционеры: эксперт дал 4 совета, чтобы избежать длительных отключений летом

Летом украинцев, вероятно, ждут регулярные отключения электроэнергии. В то же время существует возможность сократить их продолжительность, а возможно даже избежать совсем.

Для этого необходимо снизить уровень потребления электроэнергии. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт Владимир Омельченко.

Он пояснил, что в условиях жары существенно возрастает нагрузка на сеть. Ведь при нормальных условиях летнего дня, когда температура держится на уровне +23-24 градусов, потребление мощности в энергосистеме составляет около 12 ГВт — это приемлемый уровень, без существенных проблем. Однако, если температура поднимается до +28-30 градусов, потребление возрастает примерно на 2 ГВт.

"Такой прирост обеспечивают кондиционеры вместе с холодильным оборудованием в магазинах, складах и на производстве", — пояснил Омельченко.

Какие четыре шага сделать украинцам

Эксперт пояснил, что есть ряд способов снизить продолжительность отключений.

В частности, можно перенести "тяжелые" домашние дела за пределы вечерних пиковых часов — с 18:00 до 23:00. При этом следует избегать одновременного использования электронных приборов. Также отдельные электроприборы можно включать ночью или днем — речь идет о стиральных машинах, посудомойках и бойлерах. Отдельно он порекомендовал в целом следить за экономией электроэнергии.

"Что касается кондиционеров — вместе с промышленным холодильным оборудованием они способны добавить до 2 ГВт нагрузки в жаркую погоду. Это существенно, и именно поэтому разумное пользование климатической техникой действительно имеет значение для всей системы", — пояснил он.

Какими будут отключения летом

Омельченко также пояснил, что летом он рассматривает три базовых сценария отключения. Если осуществится оптимистический прогноз, то Россия не будет атаковать энергоинфраструктуру, а лето будет достаточно нежарким. При таком сценарии дефицит мощности составит до 1 ГВт только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00. Поэтому почасовых отключений может не быть вообще.

"Второй сценарий — базовый, наиболее вероятный: сочетание относительно спокойных дней с умеренными обстрелами энергоинфраструктуры. При таком развитии событий отключения будут происходить по графику, прежде всего в пиковые вечерние часы, но не будут критическими — ориентировочно два-три часа. Третий сценарий — пессимистический: одновременно и жара, и масштабные удары по ключевым подстанциям оператора системы передачи, операторов распределения, тепловых электростанций и других энергетических объектов. Тогда отключения могут достигать в среднем четырех часов в сутки", — подчеркнул эксперт.

Какие регионы больше всего пострадают из-за отключений

По словам эксперта, непростой ситуация будет в прифронтовых регионах, в частности в Харьковской области. Также сложная ситуация с энергосистемой Одесской области.

Он также выделил Киев как город, который является крупнейшим энергопотребителем страны, однако не покрывает и 20% своих потребностей собственной генерацией.

Насколько готова энергосистема Украины

Омельченко отметил, что при наихудшем сценарии летние отключения могут быть на том же уровне, что и были зимой.

"При этом механизм отключений отличается: зимой основное давление — это отопление и освещение, летом — кондиционеры и охлаждающее оборудование. Но результат в худшем случае может быть сопоставим", — отметил он.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, что летом в Украине могут снова вводить почасовые отключения электроэнергии в случае резкого роста температуры и пиковой нагрузки на энергосистему. По оценкам экспертов, в самые сложные периоды ограничения могут длиться до четырех часов в сутки.

Также Фокус писал, что из-за кондиционеров потребление электроэнергии способно приблизиться к зимним пикам. Даже без новых масштабных атак в системе может возникнуть дефицит, а в случае обстрелов и длительной жары количество очередей отключения возрастет до четырех одновременно.