Не лише не вмикати кондиціонери: експерт дав 4 поради, щоб уникнути тривалих відключень влітку

Улітку на українців, ймовірно, чекають регулярні відключення електроенергії. Водночас існує можливість скоротити їхню тривалість, а можливо навіть уникнути зовсім.

Для цього необхідно знизити рівень споживання електроенергії. Про це "Телеграфу" розповів експерт Володимир Омельченко.

Він пояснив, що в умовах спеки суттєво зростає навантаження на мережу. Адже за нормальних умов літнього дня, коли температура тримається на рівні +23-24 градусів, споживання потужності в енергосистемі становить близько 12 ГВт — це прийнятний рівень, без суттєвих проблем. Однак, якщо температура підіймається до +28-30 градусів, споживання зростає приблизно на 2 ГВт.

"Такий приріст забезпечують кондиціонери разом із холодильним обладнанням у магазинах, складах і на виробництві", — пояснив Омельченко.

Які чотири кроки зробити українцям

Експерт пояснив, що є низка способів знизити тривалість відключень.

Зокрема, можна перенести "важкі" домашні справи за межі вечірніх пікових годин — з 18:00 до 23:00. При цьому варто уникати одночасного використання електронних приладів. Також окремі електроприбори можна вмикати вночі або вдень — йдеться про пральні машини, посудомийки та бойлери. Окремо він порекомендував загально стежити за економією електроенергії.

"Що стосується кондиціонерів — разом із промисловим холодильним обладнанням вони здатні додати до 2 ГВт навантаження в спекотну погоду. Це суттєво, і саме тому розумне користування кліматичною технікою справді має значення для всієї системи", — пояснив він.

Якими будуть відключення влітку

Омельченко також пояснив, що влітку він розглядає три базових сценарії відключення. Якщо здійсниться оптимістичний прогноз, то Росія не атакуватиме енергоінфраструктуру, а літо буде достатньо нежарким. За такого сценарію дефіцит потужності становитиме до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00. Тож погодинних відключень може не бути взагалі.

"Другий сценарій — базовий, найбільш імовірний: поєднання відносно спокійних днів із помірними обстрілами енергоінфраструктури. За такого розвитку подій відключення відбуватимуться за графіком, насамперед у пікові вечірні години, але не будуть критичними — орієнтовно дві-три години. Третій сценарій — песимістичний: одночасно і спека, і масштабні удари по ключових підстанціях оператора системи передачі, операторів розподілу, теплових електростанцій та інших енергетичних об'єктів. Тоді відключення можуть сягати в середньому чотирьох годин на добу", — наголосив експерт.

Які регіони найбільше постраждають через відключення

За словами експерта, непростою ситуація буде у прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині. Також складна ситуація з енергосистемою Одещини.

Він також виділив Київ як місто, яке є найбільшим енергоспоживачем країни, однак не покриває і 20% своїх потреб власною генерацією.

Наскільки готова енергосистема України

Омельченко зазначив, що за найгіршого сценарію літні відключення можуть бути на тому ж рівні, що й були взимку.

"Водночас механізм відключень відрізняється: взимку основний тиск — це опалення й освітлення, влітку — кондиціонери й охолоджувальне обладнання. Але результат у найгіршому разі може бути порівнянним", — зазначив він.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснював, що влітку в Україні можуть знову запроваджувати погодинні відключення електроенергії у разі різкого зростання температури та пікового навантаження на енергосистему. За оцінками експертів, у найскладніші періоди обмеження можуть тривати до чотирьох годин на добу.

Також Фокус писав, що через кондиціонери споживання електроенергії здатне наблизитися до зимових піків. Навіть без нових масштабних атак у системі може виникнути дефіцит, а у разі обстрілів і тривалої спеки кількість черг відключення зросте до чотирьох одночасно.