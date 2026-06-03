Пенсионный фонд может "потерять" эти данные: украинцы годами недополучают деньги

Около семи из десяти украинских пенсионеров могут получать меньшую пенсию, чем положено, из-за ошибок в пенсионных делах или отсутствия необходимых документов.

Об этом говорится в материале издания "Новости.LIVE" со ссылкой на пенсионного юриста Михаила Вулаха.

По его словам, Пенсионный фонд учитывает только те данные, которые есть в пенсионном деле. Если человек не предоставил справки или не обратился с заявлением на перерасчет, эти сведения не будут учтены.

Чаще всего часть стажа не засчитывают из-за отсутствия подтверждающих документов. Это может касаться срочной службы в армии, обучения в вузах и техникумах до 2004 года, периодов декретного отпуска, ухода за ребёнком и работы во вредных условиях по Списку №1 и №2.

Также проблемы возникают при перерасчете пенсий работающим пенсионерам. По словам Вулаха, Пенсионный фонд часто учитывает только дополнительный стаж, но не пересматривает коэффициент заработной платы. Для этого необходимо отдельно подавать заявление. В одном из случаев после такого перерасчета пенсия выросла на 554 гривны.

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Юрист отметил, что работа на неполный рабочий день, низкий доход или уплата минимального ЕСВ во время пандемии или военного положения могут снизить коэффициент зарплаты и повлиять на размер пенсии. В то же время закон позволяет исключить невыгодные месяцы из расчета, но автоматически этого не происходит.

Еще одним способом увеличить выплаты могут быть архивные справки о зарплате до июля 2000 года. По словам Вулаха, такие документы способны подтвердить высокие доходы прошлых лет и повлиять на размер пенсии.

"Если после нового расчета окажется, что сумма стала меньше, пенсионеру оставят предыдущий размер выплат", — пояснил Михаил Вулах. Поэтому, по его словам, обращаться в Пенсионный фонд для проверки и перерасчета пенсии не стоит бояться.

Напомним, что украинцы в возрасте от 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Для ее назначения необходимо получить заключение врачебно-консультативной комиссии и обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим пакетом документов.

Ранее также сообщалось, что 10 июня завершается переходный период оцифровки трудовых книжек. После этой даты основным источником информации о страховом стаже станет электронный реестр Пенсионного фонда, тогда как бумажные трудовые книжки будут выполнять роль подтверждающих документов.