Пенсійний фонд може "загубити" ці дані: українці роками недоотримують гроші

Близько семи з десяти українських пенсіонерів можуть отримувати меншу пенсію, ніж належить, через помилки у пенсійних справах або відсутність необхідних документів.

Про це йдеться у матеріалі видання "Новини.LIVE" з посиланням на пенсійного юриста Михайла Вулаха.

За його словами, Пенсійний фонд враховує лише ті дані, які є в пенсійній справі. Якщо людина не надала довідки або не звернулася із заявою на перерахунок, ці відомості не будуть враховані.

Найчастіше частину стажу не зараховують через відсутність підтверджувальних документів. Це може стосуватися строкової служби в армії, навчання у вишах і технікумах до 2004 року, періодів декретної відпустки, догляду за дитиною та роботи в шкідливих умовах за Списком №1 і №2.

Також проблеми виникають під час перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. За словами Вулаха, Пенсійний фонд часто враховує лише додатковий стаж, але не переглядає коефіцієнт заробітної плати. Для цього необхідно окремо подавати заяву. В одному з випадків після такого перерахунку пенсія зросла на 554 гривні.

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Юрист зазначив, що робота на неповний робочий день, низький дохід або сплата мінімального ЄСВ під час пандемії чи воєнного стану можуть знизити коефіцієнт зарплати та вплинути на розмір пенсії. Водночас закон дозволяє виключити невигідні місяці з розрахунку, але автоматично цього не відбувається.

Ще одним способом збільшити виплати можуть бути архівні довідки про зарплату до липня 2000 року. За словами Вулаха, такі документи здатні підтвердити високі доходи минулих років і вплинути на розмір пенсії.

“Якщо після нового розрахунку виявиться, що сума стала меншою, пенсіонеру залишать попередній розмір виплат”, — пояснив Михайло Вулах. Тому, за його словами, звертатися до Пенсійного фонду для перевірки та перерахунку пенсії не варто боятися.

Нагадаємо, що українці віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Для її призначення необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії та звернутися до Пенсійного фонду з відповідним пакетом документів.

Раніше також повідомлялося, що 10 червня завершується перехідний період оцифрування трудових книжок. Після цієї дати основним джерелом інформації про страховий стаж стане електронний реєстр Пенсійного фонду, тоді як паперові трудові книжки виконуватимуть роль підтверджувальних документів.