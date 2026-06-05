Украина упрощает механизм въезда для молодежи — о ком именно идет речь

Украина упрощает возвращение молодежи из оккупации. Документы теперь можно будет получить в пяти странах мира.

Украина начала новый механизм возвращения молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ) и России. Отныне украинцы, которые родились в оккупации, а также никогда не имели украинского паспорта, смогут бесплатно оформить документы для возвращения через украинские диппредставительства в пяти странах. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Проект является экспериментальным и касается молодых украинцев, которые родились после 24 августа 1991 года, проживали на временно оккупированных территориях или в РФ и никогда не получали украинский паспорт.

Для них ввели упрощенную процедуру оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

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"Отныне украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и никогда не имели украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину", — заявил Сибига.

Документ будут оформлять бесплатно.

Где можно оформить документы для возвращения: список стран

В проекте приняли участие украинские дипломатические учреждения в 5 странах:

Беларуси;

Грузии;

Армении;

Казахстане;

Турции.

Также оформление будет доступно в генеральных консульствах Украины в Стамбуле и Анталии.

Как будет работать упрощенная процедура

В МИД объяснили, что теперь для подтверждения личности не обязательно иметь полный пакет документов. Удостоверение можно будет оформить на основании данных из государственных реестров или по подтверждению близких родственников, которые являются гражданами Украины.

Причем подтверждение разрешается даже онлайн.

"Теперь это можно сделать в одном из наших посольств или консульств на основании свидетельств дееспособного члена семьи — гражданина Украины, в том числе дистанционно", — подчеркнул Сибига.

Отметим, что для детей до 16 лет документы должны подавать родители или законные представители.

По словам главы МИД, многие молодые люди, выросшие в оккупации, не могли получить украинские документы из-за сложной процедуры идентификации.

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"Нормативно определенная процедура создавала условия, при которых многим молодым людям, которые росли в условиях оккупации, получить такой документ было очень сложно", — пояснил министр.

Он добавил, что новый механизм должен помочь молодежи безопасно выехать с оккупированных территорий и вернуться в Украину.

По возвращении молодые люди смогут оформить:

ID-карту;

заграничный паспорт;

другие украинские документы.

Проект временный и будет действовать один год.

Напомним, только с марта 2026 года из России и оккупированных территорий уже удалось вернуть 10 парней и девушек в возрасте 18-19 лет.

Тем временем ЕС пересматривает подход к украинским беженцам. Пока там пообещали продлить временную защиту для украинцев.