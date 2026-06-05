Україна спрощує механізм вʼїзду для молоді — про кого саме йдеться
Україна спрощує повернення молоді з окупації. Документи тепер можна буде отримати у п'яти країнах світу.
Україна започаткувала новий механізм повернення молоді із тимчасово окупованих територій (ТОТ) та Росії. Відтепер українці, які народилися в окупації, а також ніколи не мали українського паспорта, зможуть безкоштовно оформити документи для повернення через українські дипустанови у п’яти країнах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Проєкт є експериментальним і стосується молодих українців, які народилися після 24 серпня 1991 року, проживали на тимчасово окупованих територіях або в РФ і ніколи не отримували український паспорт.
Для них запровадили спрощену процедуру оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.
"Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну", — заявив Сибіга.
Документ оформлюватимуть безкоштовно.
Де можна оформити документи для поверння: список країн
У проєкті взяли участь українські дипломатичні установи у 5 країнах:
- Білорусі;
- Грузії;
- Вірменії;
- Казахстані;
- Туреччині.
Також оформлення буде доступне у генеральних консульствах України в Стамбулі та Анталії.
Як працюватиме спрощена процедура
У МЗС пояснили, що тепер для підтвердження особи не обов’язково мати повний пакет документів. Посвідчення можна буде оформити на підставі даних із державних реєстрів або за підтвердженням близьких родичів, які є громадянами України.
Причому підтвердження дозволяється навіть онлайн.
"Тепер це можна зробити в одному із наших посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї — громадянина України, у тому числі дистанційно", — наголосив Сибіга.
Зазначимо, що для дітей до 16 років документи мають подавати батьки або законні представники.
За словами глави МЗС, багато молодих людей, які виросли в окупації, не могли отримати українські документи через складну процедуру ідентифікації.Важливо
"Нормативно визначена процедура створювала умови, за яких багатьом молодим людям, які зростали в умовах окупації, отримати такий документ було дуже складно", — пояснив міністр.
Він додав, що новий механізм має допомогти молоді безпечно виїхати з окупованих територій та повернутися в Україну.
Після повернення молоді люди зможуть оформити:
- ID-картку;
- закордонний паспорт;
- інші українські документи.
Проєкт тимчасовий і діятиме один рік.
Нагадаємо, лише з березня 2026 року з Росії та окупованих територій уже вдалося повернути 10 хлопців і дівчат віком 18-19 років.
Тим часом ЄС переглядає підхід до українських біженців. Поки там пообіцяли продовжити тимчасовий захист для українців.