Україна спрощує механізм вʼїзду для молоді — про кого саме йдеться

Україна спрощує повернення молоді з окупації. Документи тепер можна буде отримати у п'яти країнах світу.

Україна започаткувала новий механізм повернення молоді із тимчасово окупованих територій (ТОТ) та Росії. Відтепер українці, які народилися в окупації, а також ніколи не мали українського паспорта, зможуть безкоштовно оформити документи для повернення через українські дипустанови у п’яти країнах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Проєкт є експериментальним і стосується молодих українців, які народилися після 24 серпня 1991 року, проживали на тимчасово окупованих територіях або в РФ і ніколи не отримували український паспорт.

Для них запровадили спрощену процедуру оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

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"Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну", — заявив Сибіга.

Документ оформлюватимуть безкоштовно.

Де можна оформити документи для поверння: список країн

У проєкті взяли участь українські дипломатичні установи у 5 країнах:

Білорусі;

Грузії;

Вірменії;

Казахстані;

Туреччині.

Також оформлення буде доступне у генеральних консульствах України в Стамбулі та Анталії.

Як працюватиме спрощена процедура

У МЗС пояснили, що тепер для підтвердження особи не обов’язково мати повний пакет документів. Посвідчення можна буде оформити на підставі даних із державних реєстрів або за підтвердженням близьких родичів, які є громадянами України.

Причому підтвердження дозволяється навіть онлайн.

"Тепер це можна зробити в одному із наших посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї — громадянина України, у тому числі дистанційно", — наголосив Сибіга.

Зазначимо, що для дітей до 16 років документи мають подавати батьки або законні представники.

За словами глави МЗС, багато молодих людей, які виросли в окупації, не могли отримати українські документи через складну процедуру ідентифікації.

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"Нормативно визначена процедура створювала умови, за яких багатьом молодим людям, які зростали в умовах окупації, отримати такий документ було дуже складно", — пояснив міністр.

Він додав, що новий механізм має допомогти молоді безпечно виїхати з окупованих територій та повернутися в Україну.

Після повернення молоді люди зможуть оформити:

ID-картку;

закордонний паспорт;

інші українські документи.

Проєкт тимчасовий і діятиме один рік.

Нагадаємо, лише з березня 2026 року з Росії та окупованих територій уже вдалося повернути 10 хлопців і дівчат віком 18-19 років.

Тим часом ЄС переглядає підхід до українських біженців. Поки там пообіцяли продовжити тимчасовий захист для українців.